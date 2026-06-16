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Bem-vindos a mais uma edição do "Vamos à Bola", o jornal de desporto da Rádio Observador. Eu sou o Carlos Pedro. Hoje a edição é com o jornalista Miguel Pina Andrade. Bom dia, Miguel.

Bom dia, Carlos.

Miguel fez história no futebol cabo-verdiano, mas já lá vamos. Primeiro, vamos olhar para a conferência de imprensa de Matheus Nunes, o jogador do Manchester City, diz que a seleção portuguesa está preparada para lidar com o protocolo de tempestades.

Isto depois do primeiro treino de Portugal nos Estados Unidos ter sido cancelado. O jogador português explica que todos sabiam que isto podia acontecer. Ontem já houve condições para treinar. Portugal realizou o segundo treino em Palm Beach, depois de no domingo ter feito apenas exercícios de ativação no pavilhão. Em conferência de imprensa, Matheus Nunes explica, fala em situações que estão previstas, apesar de serem inesperadas.

Em relação a isso, eu acho que é mais em termos de coisas inesperadas que podem acontecer com a natureza. Nós temos que estar preparados. Ontem aconteceu num treino, pode acontecer também no jogo e nós temos que estar preparados. Num dia há uma tempestade, no outro dia já está sol, como podemos ver hoje. É só estar preparado, pode acontecer coisas inesperadas e temos que estar prontos. Se a gente tiver que esperar 30 minutos ou 15 minutos para um jogo, temos que saber o que fazer e continuar focados para o treino ou para o jogo. Por isso é estar preparado sempre.

Estar preparado, a posição de Matheus Nunes, que falou também sobre a ligação que tem ao Brasil. O jogador luso-brasileiro escolheu representar Portugal e confessa que só podia ser desta forma.

Sinto que sou os dois, sou português, sou brasileiro. Toda a gente me pergunta o tempo todo: " És mais o quê? És português, és brasileiro?" Eu digo que sou igual, sinto-me igual. Sinto que em relação ao futebol, eu devo muito mais a Portugal do que ao Brasil, porque foi Portugal que me deu a oportunidade de ser quem eu sou hoje, foi quem me abriu as portas. Foi onde eu vivi o período em que eu basicamente comecei a jogar futebol a sério.

Sobre a família brasileira, Matheus Nunes disse também que não tem a certeza se todos vão apoiar Portugal.

Eu acho que, por exemplo, os meus familiares no Brasil, provavelmente iriam torcer pelo Brasil. Eles não vão dizer, mas provavelmente acho que iam torcer pelo Brasil. A minha mãe, acho que ia torcer por Portugal.

Nesta conferência de imprensa, Matheus Nunes falou também sobre a presença dos jogadores na praia. O futebolista garante que é uma situação que estava planeada e que não afeta em nada a preparação para o mundial.

Eu falo por mim, por experiência própria, passo o ano inteiro a jogar em Manchester e lá não faz tanto sol e não faz tanto calor e é uma diferença brutal. Por isso, acho que estou também no normal. Não tem que passar nenhuma imagem de que nós estamos passando mais tempo na praia do que no treino. Nós de manhã fazemos a saída à praia porque foi assim que foi estabelecido previamente e depois à tarde fazemos o treino normal todos os dias.

Matheus Nunes em conferência de imprensa. A seleção treina esta tarde em Palm Beach às 15h30, hora de Lisboa, segue para Houston às 20h, local onde se vai estrear neste mundial é na quarta-feira frente à República Democrática do Congo. O selecionador nacional Carlos Roberto Martínez e um jogador da comitiva lusa fazem a previsão do jogo quando faltarem 15 minutos para a 1h.

Agora sim, Miguel. Cabo Verde estreou-se em fases finais do Campeonato do Mundo com o empate frente, nada mais, nada menos, à campeã europeia, Espanha.

Os Tubarões Azuis fizeram história com o empate sem gols, precisamente contra a Espanha. Nos relevados do Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, estado de Geórgia, Vozinha foi herói. O guarda-redes de Cabo Verde fez sete defesas, o que lhe valeu o prêmio de melhor jogador em campo. Vozinha, com 40 anos e 12 dias, passou a ser o guarda-redes titular mais velho, sem sofrer gols num campeonato do mundo. E depois da entrada de Lamine Yamal em campo, o guarda-redes cabo-verdiano e a estrela espanhola tornaram-se a dupla com maior diferença de idades em campo no mundial, com uma separação de 21 anos e 45 dias. Quanto ao jogo dentro das quatro linhas, o sentido foi quase só um, Diogo Varela.

A estatística é toda do lado espanhol e não seria de esperar outra coisa. Mais remates, mais posses de bola, mais tentativas de ataque, mas do outro lado esteve a barreira. Vozinha, o guarda-redes cabo-verdiano, que foi uma parede intransponível, bloqueou tudo o que Espanha tentou e não tentou. E agora há festa cabo-verdiana por aqui.

Uma festa cabo-verdiana que foi acompanhada pelo jornalista Diogo Varela. A diáspora de Cabo Verde reuniu-se no Cais da Viscondessa, em Lisboa, para ver o jogo numa iniciativa da Embaixada em Portugal, onde depois do apito final, as emoções ficaram à flor da pele.

Eu hoje ganhei o dia. Hoje sou cabo-verdiano, se calhar, como muitos outros, somos todos muito felizes. Obrigado, Tubarões Azuis, obrigado de coração. Hoje mostramos ao mundo que somos um pequeno país, mas com potencialidades enormes. A festa hoje vai demorar até onde Deus deixar. Hoje o céu é nosso, o céu é o limite. Viva Cabo Verde, estamos lá em cima hoje, como dizemos em criolo: Cabo Verde, "ríbara". "Nu mai", Cabo Verde.

João Silva, um dos milhares de cabo-verdianos que vibrou com este empate frente à Espanha, que para a nação insular teve sabor a vitória.

E depois deste resultado, o resto da noite foi marcada por mais empates.

Precisamente, Carlos, uma noite com sabor a empate, a começar pelo jogo entre a Bélgica e o Egito, do grupo F. Marcou primeiro a seleção norte-africana com Emam Ashour a assinar o remate certeiro. Depois a Bélgica empatou através de um autogolo egípcio, infelicidade de Mohamed Hanji. No outro jogo do grupo H, entre o Uruguai e a Arábia Saudita, houve mais uma surpresa. A seleção árabe foi ganhar por intervalo com gol de Al-Amri aos 41 minutos. O gol do empate só chegou perto do fim, foi da autoria do lateral do Sporting, Maxi Araújo. Contas finais do grupo H, Carlos, Espanha, Cabo Verde, Uruguai e Arábia Saudita, todos empatados a um ponto.

Miguel, o último jogo da noite entre o Irão e a Nova Zelândia ficou marcado não só pelo que aconteceu dentro do campo, mas também pelos acontecimentos fora dele. O que aconteceu, Miguel?

Antes do jogo, houve protestos contra a República Islâmica em frente ao estádio e durante o hino ouviram-se assobios por parte dos adeptos iranianos. Dentro do campo, os protagonistas não desiludiram. Quatro gols num jogo em que o Irão correu sempre atrás do prejuízo. O gol do empate, que fechou as contas do resultado em 2 x 2, só surgiu aos 64 minutos. O jornalista João Lourenço, que acompanhou o jogo durante toda a madrugada, explica o significado desta partida.

O Irão devia estar focado em tudo, menos nisto. O Irão devia estar focado, literalmente, em não ver ou não se preocupar com 22 indivíduos a correrem atrás de uma bola. Não era assim que era suposto, pelo menos na minha opinião, não deveria ser. Se há esta pequena pausa naquilo que podem ser os pensamentos que certamente vão para um conflito, a coisa mais importante das coisas menos importantes, deu bom espetáculo, deu bom futebol e, acima de tudo, alegrou-nos um pouco, a nós que vimos esta partida e que também não estávamos à espera de um tão bom jogo.

O jornalista João Lourenço, com a análise a este jogo do grupo G, que no final da primeira jornada está em aberto, tudo empatado. Irão, Nova Zelândia, Bélgica e Egito têm todos um ponto.

Olhamos agora para a agenda. O que nos traz o menu para hoje, Miguel?

A estreia dos campeões e dos vice-campeões do mundo de futebol. A Argentina entra em campo contra a Argélia, mas é só às 2 h. Antes disso, a França enfrenta o Senegal às 20 h. Depois, o Iraque joga contra a Noruega. Este jogo é às 23 h. Por fim, no último jogo da noite ou da madrugada, Carlos, às 5 h, a Áustria enfrenta a Jordânia.

Do mundial para as modalidades, Miguel, porque hoje há jogo da final do campeonato de futsal, jogo grande, é o derby de Lisboa entre Sporting e Benfica.

As Águias levam vantagem depois de na partida inaugural terem vencido o Sporting em casa por 2 x 1. Hoje as atenções vão estar no Pavilhão João Rocha, o covil do Leão. O Sporting tenta recuperar a desvantagem nesta final que se decide à melhor de cinco jogos. Na antevisão, o técnico encarnado, Cassiano Klein, elogia o adversário e antecipa um jogo difícil.

Nesse jogo, a gente sabe que vai ter vários desafios pela frente. O mais importante é você ter um caráter como equipe, de saber que tu vai entrar lá e você vai ter que ir no limite todos os lances. Não pode ter lampejos, senão automaticamente o time adversário te machuca muito. E crescer como equipe. Enfrentamos uma equipe que é muito bem estabelecida, que é muito claro o que eles acreditam como ideia. Uma equipe muito difícil de combater.

O treinador do Benfica, Cassiano Klein, em declarações à BTV. O capitão de equipe leonina também fez a antevisão deste segundo duelo das finais do Campeonato Português de Futsal. João Matos afirma que ambas as equipes querem muito ganhar. Um jogo que é de extrema importância.

Acho que já há pouco a esperar quando se fala de derbies. O Benfica vai entrar determinado, vai entrar aguerrido, vai entrar motivado pela vitória que teve. Mais do mesmo que nós não estivéssemos à espera, a verdade é essa. Para quem ganha a fase regular, é muito importante o primeiro jogo. Para quem fica em segundo, é muito importante o segundo jogo. O primeiro jogo é importante, mas não determina. Este jogo pode determinar. Não é que seja falta de crença que um resultado menos positivo, o Sporting não consiga ganhar três jogos consecutivos ao Benfica. Agora, que é muito mais difícil, logicamente.

O capitão do Sporting, João Matos, a fazer aqui a antevisão ao jogo de hoje frente ao Benfica, num registo da Sporting TV. A partida está marcada, Carlos, para às 21h15, no Pavilhão João Rocha.

E ficamos dentro dos pavilhões, Miguel. Agora olhamos para a convocatória da Seleção Nacional de basquetebol para a qualificação pro mundial. O poste dos Boston Celtics, Neemias Queta, não consta nos 14 nomes convocados.

O campeão da NBA em 2024 até tinha integrado uma lista de 20 pré-convocados, mas não foi inserido nas escolhas finais de Mário Gomes. Faltam as últimas duas jornadas da primeira ronda de qualificação pro mundial de basquete de 2027, no próximo ano. Dia 2 de julho, Portugal joga frente ao Montenegro, em Matosinhos, e depois dia 5, em solo grego, contra a Grécia. Portugal está a uma vitória de se qualificar para a segunda fase. É segundo do grupo B, com seis pontos, sete atrás da líder Grécia.

E ainda temos tempo para falarmos de novas paragens para os treinadores portugueses.

Pode ser uma realidade ver Rúben Amorim em Milão. O insider de transferências, Fabrizio Romano, garante que o português vai ser o novo treinador do histórico AC Milan. Por agora, ainda não há comunicado oficial do clube. César Peixoto está de saída também do Gil Vicente para o Wolverhampton, equipe que terminou na última posição da Primeira Liga Inglesa. O técnico português assinou um contrato válido por duas temporadas.

Termina assim mais uma edição do "Vamos à Bola". A edição de hoje foi do jornalista Miguel Pinhandrade.