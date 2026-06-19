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Bem-vindos a mais uma edição do Vamos à Bola, o jornal de desporto da Rádio Observador. Hoje novamente com a edição do jornalista Miguel Pina Andrade. Muito bom dia, Miguel.

Olá, Carlos. Bom dia.

E vamos começar com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Depois de uma estreia com sabor amargo, Pedro Proença garante compromisso total de todos.

Desde a equipa técnica ao capitão Cristiano Ronaldo, foram muitas as críticas, Carlos. Ontem, a exibição de Portugal frente ao Congo foi caracterizada como pobre pela imprensa internacional e depois da vitória da Colômbia frente ao Uzbequistão, a Seleção Nacional vê-se obrigada a mostrar trabalho nos próximos dois jogos. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, garante isso mesmo. Vai dar Portugal.

É evidente que este é o espírito. Nós não temos que dramatizar. Tivemos um jogo da primeira fase de grupos, é tudo normal. A equipa está muito focada, sabe exatamente o seu valor. Eu quero vos dizer, tenho a plena convicção de que isto vai dar Portugal e contamos todos apoiar. Para os portugueses, uma palavra de agradecimento. A energia, a força tem cá chegado. Sabemos o quanto é que nas fan zones em Portugal as pessoas puxam por nós, pela equipa. Quero vos dizer que há um compromisso total da parte da equipa técnica, do nosso capitão, de todos os jogadores. Quero vos dizer, isto não é como começa, é como acaba. Está bom? E vamos todos juntos.

Todos juntos, as declarações do ofegante presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, em declarações ao Canal 11. Ofegante por quê, Carlos? O dirigente tinha acabado de concluir uma corrida de 10 km em Palm Beach, local do quartel-general da Seleção Portuguesa.

Muito saudável. Vamos aos resultados dos jogos desta noite, Miguel. O México é a primeira equipa qualificada para a próxima fase.

Graças à vitória frente à Coreia do Sul por 1 x 0, os anfitriões são primeiros lugares do grupo A, com seis pontos. Já garantiram essa presença nos 16 avos de final. O João Lourenço acompanhou esta partida e acredita que a seleção sul-americana tem todas as condições para garantir o primeiro lugar e fazer uma boa prestação no resto do Campeonato do Mundo.

Tem uma seleção que não tem aqueles nomes tão sonantes como antigamente, caso Chicharito Hernández, caso Tecatito Corona, Jesus Corona, o próprio Ochoa, que está no banco e que inclusive até teve uma passagem bastante fugaz pelo campeonato português, pelo AVS, mas é um coletivo que certamente dá algumas esperanças em fazer uma boa prestação com o apoio do seu público.

João Lourenço na crônica do Minuto 90 do encontro entre o México e a Coreia do Sul. No outro jogo deste grupo, a Chéquia empatou a um gol contra a África do Sul. Primeiro marcou Sadilek para a seleção europeia aos seis minutos. O gol do empate surgiu da marca da grande penalidade ao minuto 83. Mas o destaque, Diogo Varela, não vai para os jogadores.

Neste caso, o joker não vai para nenhuma das duas equipas, vai sim para a terceira equipa. E vou aqui atribuir à árbitra Tori Pensal, norte-americana de 39 anos. Geralmente atribuímos o joker a algo improvável. Nos campeonatos de topo, como é o Campeonato do Mundo Masculino, ainda é cada vez mais improvável vermos uma árbitra mulher a apitar. Ela torna-se apenas a segunda da história.

O destaque do Diogo Varela, que acompanhou também o jogo do grupo B entre a Suíça e a Bósnia. Goleada helvética por 4 x 1, destaque para o bis de Manzabi. E Diogo Varela vai sair de casa e uma calculadora para acompanhar o resto dos jogos deste grupo.

Primeiro triunfo no grupo e foi para a Suíça, passa a somar quatro pontos, fica em boa posição para avançar para a próxima fase, para os 16 avos de final. Mas apesar de tudo, creio que este é um grupo, Felipe, que ainda vai dar o que falar. A Bósnia hoje, apesar de ter perdido, deixa aqui também uma pequena amostra que ainda tem uma palavra a dizer nessa última jornada e, portanto, é um grupo B para acompanhar de calculadora na mão.

Diogo Varela na crônica do Minuto 90 da Rádio Observador. E no outro jogo da noite foi a meia dúzia, Carlos, o Canadá goleou o Qatar por 6 x 0 e o destaque vai, João Dias, naturalmente para Jonathan Davis, com três gols e uma assistência.

E acima de tudo, comprova-se aquilo que já se estava à espera, que era uma seleção canadiana muito virada para aquilo que são as qualidades deste avançado da Juventus, não só dele, mas acima de tudo dele. Também há jogadores de grande qualidade, como o Taron Buachaman, neste caso, o extremo-direito do Villarreal, mas acima de tudo, o Jonathan David é a figura, é a pérola desta crônica

O João Dias que acompanhou ao longo da madrugada este jogo do grupo B entre o Canadá e o Catar.

Miguel, vamos ao menu de jogos para hoje. Há uma surpresa. Qual é?

O brasileiro Neymar Júnior vai falhar o jogo frente ao Haiti à 01:30 da manhã. O jogador vai ficar em New Jersey para otimizar a fase final da recuperação e, por isso, não segue com a comitiva para Filadélfia. Nos outros jogos do dia, Carlos, os Estados Unidos da América jogam às 20:00 com a Austrália e quando os relógios marcarem as 23:00, a Escócia e Marrocos entram em campo num jogo que promete muita emoção.

Ainda no futebol de seleções, mas agora no feminino, Miguel, as navegadoras vão defrontar a Irlanda do Norte na primeira ronda do playoff de acesso ao mundial do próximo ano.

Caso se qualifique, a seleção joga com o vencedor da eliminatória entre a Croácia e a Islândia. Portugal visita a Irlanda do Norte a 7 de outubro, joga a segunda mão em casa seis dias depois. As navegadoras tentam qualificar-se pela segunda vez para o mundial. Chegou a esta fase depois de vencer o grupo B3 da Liga das Nações, o que garantiu a subida à primeira divisão da competição.

Miguel, ficamos pelo futebol feminino, porque uma das estrelas da seleção nacional, Jéssica Silva, está de malas feitas para a Turquia.

A avançada de 31 anos vai deixar o Al-Hilal para reforçar o Galatasaray. Jéssica Silva chega à Turquia depois de uma época em destaque no Al-Hilal, clube pelo qual apontou 14 gols e somou três assistências em 23 jogos. A Turquia será o sexto país da carreira da antiga jogadora do Benfica.

E o Real Madrid continua sem olhar a gastos neste mercado de verão. O defesa Konaté é o terceiro reforço confirmado.

Mais uma adição para a equipa de sonho de José Mourinho. Ibrahim Konaté era uma das promessas eleitorais de Florentino Pérez. Assina agora até 2030 a custo zero. Junta-se a Bernardo Silva e a Marc Cucurella como novos reforços para os Los Blancos. E há mais novidades no mercado de transferências, Carlos. O recém-anunciado treinador do AC Milan, Ruben Amorim, vai contar para a próxima época com Francesco Camarda, jovem avançado de 18 anos que estava ao serviço do Lecce. Destaque ainda para Afonso Moreira, que ao assinar pelo Bayer Leverkusen tornou-se no primeiro português a representar o clube germânico. A transferência pode chegar até perto dos 34 milhões de euros e o Sporting, clube que formou o jovem português, pode encaixar mais de 100 milhões de euros com esta transferência.

Vamos às modalidades. Este fim de semana pode ser decisivo nas contas dos campeonatos de futsal e hóquei em patins.

Começamos nos patins, Carlos, porque o Benfica pode ser já campeão este sábado. Depois de vencer o Sporting por 5-2 no Pavilhão João Rocha, as águias só precisam de um triunfo no jogo três para garantir o título número 26. O Benfica continua sem derrotas na presente edição do campeonato e pretende continuar assim já amanhã, às 15:00, no Pavilhão da Luz. Já no futsal, a história é diferente. Com a vitória em casa no jogo dois, o Sporting empatou as finais a um jogo. A partida de domingo é decisiva, joga-se às 21:00 no Pavilhão da Luz. E Carlos, no passado fim de semana, os New York Knicks foram campeões da NBA, 53 anos depois. Como é tradição, a equipa fez a habitual parada de autocarro pelas ruas de Manhattan. Carlos, tens noção de quantas pessoas saíram à rua para ver os recém-coroados campeões?

Não sei, mas certeza que muitas mesmo.

Os números divergem, mas foram pelo menos um milhão e meio de fãs que saíram à rua para festejar. Como podes imaginar, as ruas estavam cheias, os fãs responderam à chamada 53 anos depois. Houve até mesmo pessoas que assistiram da ponte de Brooklyn à festa. A parada acabou na Câmara Municipal, o mayor de Nova Iorque vestido a rigor. Zoran Mamdani entregou as chaves da cidade aos jogadores, à equipa técnica, aos donos da equipa e também aos funcionários.

Mas Miguel, o melhor jogador das finais, Jalen Brunson, falou aos fãs, como já é tradição nestas ocasiões. O que é que disse?

O base de 29 anos não escondeu a emoção em frente aos milhares de adeptos dos New York Knicks. Vamos escutar o que disse.

"Damn, New York, we really did it, man. We really did it. Wouldn't trade this for a world."

Jalen Brunson, que dizia aqui que não trocava o título por nada, no meio da euforia dos adeptos dos New York Knicks, que foi grande.

A cidade que nunca dorme deve ter dormido ainda menos nesse dia, Miguel.

Precisamente, Carlos, a festa na Câmara Municipal de Nova Iorque acabou com a atuação da cantora Alicia Keys. Como não podia deixar de ser, cantou o "Empire State of Mind".

Grew up in a town that is famous as the place of movie scenes. The noise is always loud, there are sirens all around in the streets of New York.

Boa música, Miguel, gostas?

Em clima de festa, Nova Iorque, os sonhos tornam-se realidade e foi assim que os fãs dos New York Knicks viveram esta última noite.

Muito bem, e é o som de Alicia Keys que vamos terminar este "Vamos à Bola" último desta semana, que regressa depois na segunda-feira.

I'mma make it by any means, I got a pocket full of dreams. Baby, I'm from New York. Concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can't do. Now you're in New York. Touchdown! Unbelievable!