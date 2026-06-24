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Touchdown! Unbelivable!

A edição de hoje do Vamos à Bola é com o jornalista Carlos Pedro. Bom dia, Carlos.

Bom dia, Miguel.

E é um bom dia, até porque Portugal venceu o Uzbequistão em Houston por 5 x 0. Foi a primeira vitória da seleção das Quinas no Campeonato Mundo, trouxe também mais dois recordes para Cristiano Ronaldo.

10 gols, é o melhor marcador português de sempre em Campeonatos do Mundo e o único a marcar em seis edições de 2006 em diante, juntou-se ao Olimpo dos Mundiais de Seleções e deu início ontem à goleada portuguesa. Marcou aos seis, na resposta a cruzamento de Cancelo, e aos 39 minutos num contra-ataque servido por Bruno Fernandes. Pelo meio, assistiu de plateia ao gol de livre de Nuno Mendes e a um gol anulado pela VAR ao Uzbequistão, por falta sobre João Cancelo. O estado de graça da equipe nacional manteve-se no segundo tempo e a contagem só parou nos 5 x 0, com um autogol e um tento de Rafael Leão a ampliarem os números. E assim se acalma o barulho depois de uma semana difícil, admite Roberto Martínez.

Foram dias muito importantes ao nível psicológico. Acho que o grupo ficou muito responsável, fechou do barulho de fora e acho que isso fez com que o balneário tornasse-se mais forte, mais unido, para poder controlar as emoções. Porque o aspecto tático, esta equipa, falei ontem que é uma equipa que tem uma flexibilidade tática, que todos falamos disso, a qualidade individual, todos os aspectos positivos para poder ter um desempenho como hoje. Mas hoje também marcar o segundo gol ajuda.

Valeu a experiência do grupo, diz Roberto Martínez, que se isolou ontem no topo da tabela dos treinadores espanhóis com mais vitórias em mundiais. O selecionador nacional deixou ainda elogios ao capitão da equipe das Quinas. Ronaldo, para além dos recordes batidos, chegou ontem aos 975 gols na carreira. Faltam 25 para os mil. E quanto às críticas, diz-se habituado.

Tudo o que vem de fora é impossível controlar. Uma grande virtude é quem consegue controlar-se a si próprio. Isso é o que eu tento fazer. Sabíamos, e confesso que foi uma semana difícil, uma semana que a crítica foi muito forte, principalmente a mim, mas isso, como vocês sabem, é 23, 24 anos de carreira. E o que conta é os que estão cá dentro, é as nossas famílias, porque sabemos que o exterior vem muita coisa má e não podemos controlar. Por isso, estou muito satisfeito.

A mesma ideia foi defendida pelo primeiro-ministro depois do jogo. Luís Montenegro esteve em Houston, mostrou-se satisfeito com o resultado e defendeu o camisola sete de Portugal.

O Cristiano Ronaldo vive nesta pressão há mais de duas décadas. Portanto, ninguém como ele sabe gerir, do ponto de vista emocional, do ponto de vista motivacional também, aquilo que é a sua responsabilidade como um dos membros da equipa que entra em campo e que está na preparação desta jornada. E eu sinto que ele soube analisar tudo aquilo que foi o desempenho da nossa equipa no primeiro jogo.

Depois da chuva de críticas, na sequência do empate com a República Democrática do Congo, na jornada inaugural deste mundial, seguiu-se, ora pois, uma onda de elogios que chegou até Belém. António José Seguro só quis saudar o triunfo da equipa portuguesa.

Tinha dito que nós precisávamos, o país todo precisava e merecia uma grande vitória. E tivemos. Parabéns à seleção.

Um desempenho bem diferente daquele que vimos no primeiro jogo.

Parabéns à seleção.

O presidente da República vai estar em Miami no próximo jogo de Portugal contra a Colômbia. Depois disso, ainda quer voltar aos Estados Unidos, mas só no dia 19 de julho.

Vou depois de amanhã, onde irei ver o terceiro jogo da qualificação, e depois o que está combinado é ir na final. E eu espero estar lá na final.

Assim esperamos.

É isso mesmo, Carlos. Assim esperamos que o presidente da República vá ver essa final e que Portugal esteja presente. A seleção nacional vai precisar de vencer a Colômbia na última jornada para garantir o primeiro lugar do grupo, isto porque os colombianos venceram a República Democrática do Congo esta madrugada.

Vitória pela margem mínima no México, em Guadalajara. O lateral do Crystal Palace, Daniel Muñoz, foi o autor do único gol da Colômbia, que soma agora seis pontos, fruto de duas vitórias. Tem mais dois pontos do que Portugal, que ocupa a segunda posição com quatro pontos. Também nesta madrugada, a Croácia teve de suar para vencer o Panamá. O gol de Ante Budimir chegou para os croatas somarem os primeiros pontos no mundial. Vitória por 1 x 0. A equipa vice-campeã do mundo em 2018 soma três pontos, está a um da Inglaterra e do Gana, de Carlos Queiroz. Ingleses e ganeses empataram ontem a zero. O Gana tem quatro pontos e um gol marcado. Está na luta a equipa de Carlos Queiroz.

E hoje arrancam os jogos que vão decidir todas as contas desta fase grupos do mundial. Entre esta tarde e a próxima madrugada, há seis jogos.

E todos, como disseste, Miguel, vão decidir alguma coisa. A festa começa às 20h com as contas do grupo B, Bósnia-Qatar e Suíça-Canadá. Suíços e canadianos dividem a liderança do grupo com quatro pontos para cada lado. O empate basta, por isso, às duas seleções. No grupo C, os jogos começam às 23h. Há Brasil-Escócia e Marrocos-Haiti. Os brasileiros lideram o grupo com quatro pontos, os mesmos de Marrocos têm vantagem no confronto, ou melhor, têm mais gols marcados, têm melhor diferença de gols, mas isso pode mudar com o jogo desta noite entre Marrocos e Haiti. O menu para hoje e para a próxima madrugada fecha com os duelos do grupo C. A República Checa enfrenta o já apurado e confirmado líder do grupo México. À mesma hora, às 2h, arranca o África do Sul-Coreia do Sul. Estes jogos do grupo A e não do grupo C. Uma notícia triste, entretanto, o francês Didier Deschamps, técnico da França, não vai estar no banco da seleção gaulesa no encontro diante da Noruega, isto porque morreu a mãe de Didier Deschamps.

Pausa no mundial para falar de futebol de clubes. Ainda lá por fora, o treinador Vítor Bruno já tem clube, vai treinar na Bélgica.

Foi ontem anunciado no Anderlecht. O técnico de 43 anos estava sem clube depois de ter estado no Futebol Clube do Porto entre 2017 e 2025, o último ano como treinador principal. É a primeira experiência do técnico português fora de portas. O Anderlecht vai jogar a segunda pré-eliminatória de acesso à Liga Europa defronte o Hammarby da Suécia.

Tal como o Benfica, que começa amanhã a pré-temporada, bem cedo, os encarnados vão fazer exames médicos, mas já há um jogador a trabalhar no Seixal. E quem é, Carlos?

É o ucraniano Sudakov, que não está, tal como a sua seleção, no mundial e é um dos jogadores que vai ter de mostrar valor a Marco Silva. A notícia é do jornal "A Bola", que conta que o atleta compareceu num dos relvados do Benfica Campus para começar já a trabalhar na pré-época. Custou aos cofres da Luz 27 milhões de euros, ficou-se pelos quatro gols e pelas cinco assistências na época passada, época de estreia de Jorge Jesus. Os jogadores do Benfica começam amanhã a fazer exames médicos e testes físicos, mais cedo do que acontece nos rivais, porque dia 23 de julho, no próximo mês, há duelo com o St. Gallen para a segunda pré-eliminatória da Liga Europa. O primeiro jogo amigável aberto ao público é no dia 11 com o Flamengo.

E enquanto não chegam mais jogadores para o Futebol Clube do Porto, Francesco Farioli ganha reforços, mas na equipe técnica.

Sim, Miguel, são caras conhecidas do técnico portista. O treinador de guarda-redes Erik Eizblok e o vídeo analista Liam Elso trabalharam ambos com o italiano no Ajax. A notícia vem dos Países Baixos, da revista "Voetbal International" e é citada pelo jornal "A Bola". Os portistas dão início aos trabalhos da nova época na quarta-feira da próxima semana, dia 1 de julho. Ainda no universo dos Dragões, a Câmara Municipal do Porto vai atribuir a medalha de mérito da cidade a várias personalidades ligadas ao clube, entre elas o presidente André Villas-Boas e a título póstumo ao antigo capitão e diretor Jorge Costa. A decisão foi aprovada por unanimidade pelo executivo Pedro Duarte na segunda-feira. Só mais uma nota para esta manhã de São João. O Futebol Clube do Porto é a primeira marca fora da indústria do vinho do Porto a marcar presença na regata de barcos Rabelos. A corrida começa quando for 11h30, é no rio Douro, entre Cabedelo e a Ponte Dom Luís.

E ainda no norte do país, Carlos, o Sporting Braga oficializou ontem o regresso de Bernardo Fontes à equipe minhota.

Foi uma das sensações da última temporada, apesar de ter defendido as redes do despromovido Tondela. O brasileiro chegou a Portugal em 2020 para as camadas jovens do Sporting Braga. Saiu em 2024 pro Tondela. Regressa agora por 400 mil euros. É o valor pago pelos arsenalistas relativos à cláusula de resgate do guarda-redes. Bernardo Fontes assina contrato até 2030 e fica com uma cláusula de rescisão no valor de 40 milhões de euros.

Foi o "Vamos à Bola", hoje com edição do Carlos Pedro.