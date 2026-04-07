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Vamos à Bola, jornal de desporto da Rádio Observador, hoje com a edição do jornalista Carlos Pedro. Bom dia.

Bom dia, Nadine.

O Benfica falhou novamente a aproximação à liderança e ao segundo lugar, empatou fora com o Casa Pia, um golo.

No dicionário do Benfica, Casa Pia rima com enguiço. A última equipa a vencer os encarnados para a Liga voltou a ser uma dor de cabeça. Empate a um golo com tentos de Rios e Rafael Brito, a que se junta o 2 x 2 da primeira volta no Estádio da Luz. Com isto, nona divisão de pontos no campeonato para as Águias e está dado o adeus definitivo ao título para José Mourinho.

Eu diria mais do que aquilo que você disse. Você diz que nós perdemos dois pontos. Eu diria que nós perdemos as últimas possibilidades que teríamos de lutar pelo título e deixamos de depender de nós próprios para ficar em segundo lugar. Depois de estar a ganhar 1 x 0, estou de acordo com a sua introdução, que há displicência, que não há aquela energia, que não há aquela fome de quem está realmente a jogar muito, eu diria a jogar tudo.

Santa Clara, Rio Ave, Futebol Clube do Porto duas vezes, Sporting, Casa Pia também por duas vezes, Braga e Tondela, os nove empates do Benfica para a Liga. Do lado do Casa Pia, os Gansos chegaram aos 25 pontos, os mesmos do Nacional. Ambas têm mais cinco pontos do que o Tondela, mas é o Casa Pia que está na posição de playoff. Sobre o jogo, Álvaro Pacheco realça a atitude dos jogadores.

Desde que nós chegamos, não perdemos e já ganhámos não só ao Porto como ao Arouca, como também já empatámos e agora voltámos a empatar com o Benfica, mas realçar a exibição. Fomos capazes de dividir o jogo, sabíamos que íamos ter que ser uma equipa muito compacta, uma equipa muito serena, muito humilde, muito unida para passar as dificuldades que o Benfica nos iria provocar.

Mentalidade com a qual José Mourinho não concordou, diz que o Casa Pia foi a jogo para conquistar apenas um ponto.

A conferência de imprensa de José Mourinho contou também com novas críticas aos jogadores e à arbitragem.

A que o português define como fatores externos.

Há muitos fatores que influenciaram este campeonato. Não vamos fugir a essa verdade. E fatores externos a nós, que não são controláveis por nós e que tiveram impacto gigante neste campeonato e que seguramente irão continuar a ter. Naquilo que nos diz a nós respeito, sem ter tido nunca, até agora, a verdadeira tristeza da derrota, mas temos muitos empates com tristeza, a derrota.

Os tais nove empates para o campeonato. As críticas tenderam-se também aos jogadores, especialmente depois da primeira parte de ontem.

Aquilo que existe é determinados perfis em que uns são perfis de gente que independentemente da conta bancária, independentemente do estatuto, dos títulos, há gente que tem fome e há outra gente que parece que leva esta vida light, de uma maneira leve. Faz-me um bocadinho de confusão que às vezes hajam jogadores que, eu repito, não são más pessoas, não são maus profissionais, mas que lhe falta verdadeiramente aquele caráter.

José Mourinho fez também uma autocrítica nesta conferência de imprensa. O Benfica continua a sete pontos do líder Futebol Clube do Porto, está a dois do segundo classificado Sporting, mas pode ver os Leões aumentarem a vantagem para cinco pontos se vencerem o jogo em atraso contra o Tondela. No outro jogo do dia, a fechar esta jornada 28 da Primeira Liga, o Arouca recebeu e venceu o Estoril Praia por 3 x 2.

E 43 anos depois, o Sporting voltou hoje a jogar os quartos de final da mais importante competição de clubes da Europa.

E pela frente tem o Arsenal, que traz jókeres de volta a Alvalade. É a terceira vez na era Champions, desde 1992, 93, ou melhor, é a primeira vez na era Champions, desde a época 92, 93, que o Sporting chega a esta fase da prova. Vem depois de uma vitória épica perante o Bodo/Glimt e dias após mais um recorde para Rui Borges. Dezessete vitórias consecutivas em Alvalade, não se via algo assim há 52 anos. Para chegar à 18ª vitória, há uma montanha britânica para escalar. O Arsenal lidera a Premier League, terminou a fase regular da Liga dos Campeões em primeiro lugar e só com vitórias, mas em Alvalade não é favorito, avisa Rui Borges.

Não se pode dar favoritismo a ninguém. Acho que são duas grandes equipas a disputar uma eliminatória, já a mais avançada da competição. Duas equipas que de alguma forma marcaram positivamente o seu trajeto. O Sporting de uma forma, o Arsenal tem marcado de outra, uma equipa que em 10 jogos tem nove vitórias e um empate, tem cinco gols sofridos. Agora, do outro lado, também está um Sporting que em casa só tem vitórias para a Liga dos Campeões, que apesar de tudo, quando ninguém esperava, ficou nos oito primeiros. Por isso, acho que vai haver respeito de parte a parte.

Do outro lado, há uma equipa que vem de uma derrota, os Gunners, a contar para a Taça de Inglaterra. Para Rui Borges, o desaire só vai dificultar ainda mais a tarefa leonina. Ao lado do técnico transmontano, esteve Maxi Araújo. O uruguaio está confiante e pisca o olho à meia-final.

Primeiro atacar o partido amanhã. Sabemos que a eliminatória vai ser muito longa, vai ser dura e creo que sempre há uma primeira vez e oxalá que seja esta.

"Há sempre uma primeira vez. Espero que seja agora", diz o lateral do Sporting, que hoje deve voltar à titularidade.

Para além do grande jogo, os holofotes de Alvalade vão estar também voltados para Gyökeres.

O sueco regressa a uma casa que bem conhece, depois de uma saída algo atribulada. Ainda assim, na memória está o bicampeonato e a quase centena de gols com a verde e branca vestida. Por isso, Rui Borges quer uma boa recepção ao avançado do Arsenal.

Os grandes jogadores, por mais que a gente os conheça, a qualquer momento fazem a diferença. E ele é um grande jogador. Respondendo à primeira parte da pergunta, é um jogador que será bem recebido, com toda a certeza, por todos nós, porque é um jogador que marcou a história do Sporting, que marcou a história do Campeonato Português e que merece esse reconhecimento de toda a gente.

Opinião com a qual concorda o comentador de desporto da Rádio Observador, Augusto Inácio.

Gostaria, acima de tudo, que o Gyökeres fosse muito bem recebido em Alvalade. É verdade que talvez o seu comportamento pudesse ter sido outro no defeso e que levou à sua saída para o Arsenal, mas o Sporting deu muito ao Gyökeres e o Gyökeres deu muito ao Sporting. E nesse aspecto, acho que deve haver algum sentimento de gratidão de parte a parte. Eu diria que o Gyökeres, na minha opinião, e eu, que vou estar se calhar atento a isso, se não estiver no estádio, onde ele estiver, vou bater palmas.

Desejo expresso por Augusto Inácio no "Eu Campeão É" da Rádio Observador de ontem. Do lado londrino, o assunto foi também comentado na sala de imprensa do Estádio Alvalade. Há desejos de gols, mas houve também cuidado em perceber junto de Gyökeres a forma como joga o Sporting. O técnico Mikel Arteta destaca ainda a dificuldade deste encontro.

Isto são os quartos de final da Liga dos Campeões, não fica muito melhor do que isto. Trabalhamos muito durante a temporada para estarmos na posição em que estamos nesta competição. Vamos jogar frente a um oponente que sabemos dos seus recordes e o que eles já fizeram. Então, estamos com mais fome do que nunca, muito animados e motivados para o jogo de amanhã. Claro que falei com o Viktor para entender a dinâmica e a cultura aqui no Sporting, para saber também o que é que eles falaram e as coisas que discutiram quando jogaram contra nós. No fundo, para ter mais informação sobre eles que podemos usar em nosso favor amanhã.

Gabriel Magalhães, Declan Rice e Trossard estão disponíveis para o encontro desta noite. Bukayo Saka, Timber, Nketiah e Merino são baixas para os londrinos. No Sporting, Giovani Queda voltou ontem a treinar integrado. Ivan Fresneda também esteve presente nos trabalhos da equipa. De fora continuam Nuno Santos, Luís Guilherme e Ioannidis. Ulman é baixa por castigo.

E a Rádio Observador falou com um dos últimos jogadores do Sporting a participar nos quartos de final da Champions, na altura Taça dos Clubes Campeões Europeus.

Carlos Xavier está confiante, defende que em caso de vitória Rui Borges ganha um lugar entre os maiores do Sporting e lembra que eliminar o Arsenal não será inédito na história leonina.

São essas equipas que fazem com que a equipa adversária corra demasiado atrás da bola, que têm jogadores com muita qualidade, que conseguem guardá-la. O Sporting também tem jogadores que o fazem. A última eliminatória que teve com o Arsenal, os eliminamos.

Carlos Xavier, à Rádio Observador. O Sporting-Arsenal é para ouvir aqui, na sua rádio, com relato em direto a partir das 8:00 da noite.

A emissão especial arranca mais cedo, às 19:30. Fica por aqui o "Vamos à Bola", jornal de desporto da Rádio Observador, hoje com edição do jornalista Carlos Pedro. O programa está de regresso amanhã.