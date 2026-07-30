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Vamos à bola com o Miguel Gato. Começamos com a polêmica envolvendo o presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Pedro Proença já reagiu nas redes sociais e, entretanto, surgiu mais um áudio com novas críticas de Proença à arbitragem.

E começamos precisamente com esse novo registro sonoro, que foi divulgado ontem à noite, em que o presidente da liga à data dos fatos apontou o dedo ao trabalho do Conselho de Arbitragem, liderado por José Fontelas Gomes, atual vice da direção de Proença na Federação. Neste registro, divulgado pelo jornal "Record", Pedro Proença alega, mais uma vez, em conversa privada, que não existe uma nova geração de árbitros. Diz também que nos oito anos de liderança de Fontelas Gomes não surgiu nenhum árbitro de qualidade em Portugal. Noutro dos áudios divulgados na terça-feira, o líder da Federação Portuguesa de Futebol também já tinha dito que os árbitros em Portugal eram muito fracos. Declarações que já foram condenadas pela APAF, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, que pede mais esclarecimentos a Pedro Proença. Ora, perante estas críticas de Proença à arbitragem e também o tom ameaçador em que se dirigiu ao presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica nestes áudios, o presidente da Federação já reagiu nas redes sociais para dizer que os fatos que foram apresentados tratam-se de excertos de conversas privadas, informais, meticulosamente selecionadas, que foram distorcidas e descontextualizadas. Por isso, Pedro Proença reserva o direito a agir judicialmente assim que sejam apurados os responsáveis pela divulgação dos áudios, sem dar mais justificações. Na análise a este caso, o audioárbitro da Rádio Observador, Pedro Henriques, diz que a arbitragem portuguesa precisa de um autêntico reset.

É preciso fazer aqui um reset, meter outras pessoas, não sei, pessoas diferentes para que possam efetivamente levar para frente esta questão da entidade externa, por causa de tudo isso que tem vindo a ser falado, que é a questão da nomeação, quem nomeia, ou seja, estar um pouquinho fora desta estrutura.

Desde o caso de Duarte Gomes às investigações do Ministério Público no Conselho de Arbitragem até aos áudios de Pedro Proença, o antigo árbitro internacional Pedro Henriques considera que é necessário haver pessoas diferentes na arbitragem portuguesa para terminar com estas polêmicas.

O Benfica tem hoje um duelo decisivo para continuar a jogar competições europeias esta temporada.

Os encarnados, que perderam por 2 x 1 na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa frente ao St. Gallen, da Suíça. Agora, no Estádio da Luz, Marcos Silva diz que a equipe quer fazer diferente.

Acima de tudo, temos que, coletivamente, ser mais fortes. Acho que este é o aspecto mais importante para o jogo. O jogo tem várias condicionantes e teve na primeira eliminatória, mas sermos mais fortes como equipe, termos um jogo que permita que as nossas potencialidades estejam mais acima daquilo que é a forma do adversário jogar. Nós deixamos o jogo ir muito para duelos individuais, que naturalmente é um momento em que o adversário está muito confortável a jogar, e para isso temos que ter a capacidade de ter um domínio diferente no jogo.

O treinador do Benfica, que diz ainda perceber as críticas que foram feitas à equipe por causa do mau resultado na primeira mão.

As críticas quando não jogamos a um nível que podemos e devemos, não são agradáveis, mas temos que encará-las como naturais num clube da dimensão do Benfica. Portanto, essa é uma questão que nós sabemos que estamos sujeitos a elas e não nos pode condicionar de maneira nenhuma. Em relação à nossa entrada, será muito importante. Eu acredito que vamos entrar fortes, queremos entrar fortes e naturalmente os nossos adeptos também irão fazer a parte que fazem no momento de puxar a equipe para aquilo que nós queremos, que é ganhar o jogo e passar a eliminatória.

Marcos Silva a apelar ao apoio dos adeptos do Benfica. O técnico recusa pessismismos e revela que os internacionais vão estar na convocatória. Tomás Araújo, Dedic, Richard Rios, Luque Bakio, Orjens e Schjelderup já treinam com a equipe no Seixal e são opções para este Benfica-St. Gallen.

Jogo que começa hoje às 20h e tem relato e comentários aqui na Rádio Observador. Quem também entra em campo hoje é o Sporting de Braga, mas a contar para as pré-eliminatórias da Liga Conferência.

Defronta os sérvios do Železničar Pančevo, depois de uma primeira mão em que os bracarenses venceram por margem mínima. Mas apesar desta vantagem, Carlos Vicens, o treinador do Braga, não quer já cantar vitória.

O primeiro objetivo que temos de ter é poder marcar presença nesta competição. Temos de ganhar esse direito. Estas eliminatórias permitem-nos ir avançando até chegar à fase de liga e quando aí chegarmos, já poderemos falar de outras coisas, mas não creio que faça muito sentido pensar além do jogo de amanhã.

Carlos Vicens em antevisão ao duelo do Braga, no Estádio da Pedreira esta noite. O Sporting Braga que entra em campo às 20h, tal como o Benfica. Ambas as equipes querem garantir que continuam a lutar por um lugar nas competições europeias. No que toca ao mercado destes dois clubes, Horní Ček, guarda-redes do Braga, pode estar a caminho da Premier League. O jornal "O Jogo" diz que o Newcastle deve avançar com uma proposta pelo internacional checo nas próximas horas. O Sporting Braga não abdica dos 30 milhões de euros da cláusula de rescisão. Já no Benfica, a imprensa desportiva relata hoje que caiu o negócio Tiago Gouveia. O extremo encarnado chegou a viajar para o México, mas ontem o Atlas confirmou que não vai avançar com as negociações. O Benfica que anunciou ontem a renovação com o terceiro guarda-redes do plantel, Diogo Ferreira, até 2031.

E por falar em renovações, Miguel, também há novidades no Sporting.

Sim, anunciou ontem a renovação de vínculo com Eduardo Quaresma até 2031. Aos microfones do clube, o jogador diz que está muito orgulhoso.

É um sentimento de orgulho, é sinal que o Sporting confia no meu trabalho e tem vindo a confiar ao longo dos anos. Sinto-me em casa, sinto-me bem e feliz por esta renovação

O defesa central tem utilizado a braçadeira de capitão no braço nesta pré-temporada e por isso deve ser um dos preferidos de Rui Borges para capitaniar a equipa nesta temporada. Edu Quaresma diz que no Sporting tem dois exemplos do que é ser um bom capitão.

O Seba e o Morten foram dois capitães completamente diferentes, mas dois grandes exemplos que eu procuro seguir e ainda hoje falo muito com o Seba e agora com o Morten. E eu sei da responsabilidade que é usar a braçadeira aqui. Também era um sonho desde pequenino e sinto-me muito orgulhoso.

O orgulho de Eduardo Quaresma por renovar com o Sporting e vestir a braçadeira de capitão, tal como fizeram Sebastian Coates e também Morten Hjulmand. O defesa central português renovou com o Sporting até 2031.

O Futebol Clube do Porto continua a preparação para o jogo da Supertaça frente ao Torreense.

Depois de dois dias de folga, os Dragões voltaram ontem aos treinos no Olival e há boas e más notícias para Francesco Farioli. Diogo Costa voltou aos trabalhos e tudo indica que poderá assumir a baliza na Supertaça. Mas de acordo com o "Record", o guardião suplente Cláudio Ramos está lesionado e fora deste jogo diante do Torreense está também Samu, Vasco Sousa e André Miranda. O extremo Óskar Pietezewski e o lateral Martim Fernandes estão já a trabalhar no relvado, mas condicionados, estão em dúvida para o encontro. Dúvidas que podem ser desfeitas amanhã, quando o treinador do Futebol Clube do Porto, Francesco Farioli, realizar a conferência de imprensa de antevisão da final da Supertaça, que se joga no sábado.

Recuperamos agora a polémica proposta de Gianni Infantino para vender parte da FIFA a investidores privados. A medida causou furor, sobretudo no futebol europeu, mas Infantino faz um ultimato às federações.

"Ou aceitam vender o mundial a privados ou ficam sem receitas extra." Foi o que escreveu Infantino numa carta que é agora divulgada pelo jornal britânico "The Times". O responsável pela organização que rege o futebol mundial deixa bem claro: se as federações aceitarem o acordo, terão acesso a um pacote no valor de 10 mil milhões de euros já a partir do dia 1 de janeiro do próximo ano. O "The Times" revela ainda que o presidente da FIFA indicou a data de 19 de setembro como o limite para as mais de 200 federações que integram a FIFA darem luz verde ao novo plano. Se o fizerem, poderão arrecadar até 35 milhões de euros como incentivo, cada uma. Caso contrário, essa verba fica reduzida a oito milhões. Em causa está o plano da FIFA de vender parte da organização a investidores privados. O fundo, que seria o maior financiador desta venda, seria o do irmão do genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Continuamos a falar da FIFA, Miguel, mas agora no futsal. Isto porque a FIFA aprovou uma proposta que pode revolucionar a modalidade.

Tem que ver com a situação do guarda-redes avançado, muito comum quando as equipas estão em desvantagem nos últimos minutos dos jogos de futsal. A nova temporada da Série A italiana vai introduzir uma nova regra. Assim que se superar a linha do meio-campo, a bola não pode ser recuada para o lado defensivo do campo com atraso voluntário. E se tal acontecer, o árbitro assinala um livre indireto a favor da equipa que defende, um pouco como aquilo que acontece hoje no basquetebol. A medida foi anunciada pela Associação Italiana de Árbitros e surge após autorização prévia de uso experimental por parte da FIFA. A ideia, escrevem os italianos, passa por limitar a posse de bola, que é estéril. É esta a expressão utilizada. Também pretende-se dar mais ritmo ao jogo e proporcionar mais oportunidades de gol no futsal.

Fui vamos à bola hoje com edição do Miguel Gato.