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Mais uma edição do Vamos à Bola, o jornal de desporto da Rádio Observador, hoje com edição do jornalista Ricardo Lopes. Muito bom dia, Ricardo.

Bom dia, Carlos.

Ricardo, vamos começar por olhar para a seleção nacional, que joga durante esta próxima madrugada contra a Croácia. E parece que afinal começa hoje um novo Campeonato do Mundo, isto nas palavras de Roberto Martínez. Mas o outro não estava a contar, Ricardo?

Estar, estava, mas segundo o selecionador nacional, agora é que começa um segundo mundial. Roberto Martínez falou ontem aos jornalistas para fazer a antevisão deste jogo dos 16 avos de final contra a Croácia e quis passar uma ideia de tranquilidade, de que a equipa está pronta. O treinador dá a entender que os jogos da fase de grupos foram apenas uma espécie de preparação para esta nova fase de mata-mata e este segundo mundial. Agora é praticamente, Carlos, uma nova competição. É o que diz Roberto Martínez.

Terminamos o primeiro mundial, amanhã começamos o segundo mundial e é só quando termina o mundial que podemos avaliar. Eu posso avaliar agora a atitude, o compromisso, o trabalho dos jogadores, que é exemplar. E isso é o aspecto mais importante. Depois, no relvado, há um adversário, há os aspectos do jogo.

Nesta fase a sério, Portugal vai tentar deixar pelo caminho a Croácia e estender a passadeira para os oitavos de final. Roberto Martínez garante que a equipa fez uma boa preparação para jogar contra um adversário que conhece bem.

A Croácia é uma equipa que conhecemos muito bem. Eles conhecem também os nossos pontos fortes e o nosso talento, então é um jogo competitivo, com a importância de ser o novo mundial e querer ganhar para continuar o caminho.

Declarações de Roberto Martínez, que garante que todos têm noção que estes jogos agora são decisivos. Já Vitinha, que também falou nesta antevisão ao jogo desta madrugada, diz compreender algumas críticas às exibições da seleção, mas ressalva que os jogadores também não andam à procura de palmadinhas nas costas.

Diria que compreendo perfeitamente as dúvidas, diria que compreendo perfeitamente as críticas. Nós recebemo-las de braços abertos, é normal, não queremos só palmadinhas nas costas. E sabemos também quando estamos mal, quando estamos bem. Ninguém quer mais ganhar do que nós. Ou seja, nós estamos lá dentro para nós, para a nossa família, para o nosso país. Não há ninguém que queira fazer melhor figura do que nós, não há ninguém que queira mais passar do que nós. E é isso que nós vamos tentar transmitir em campo, mas que acreditem em nós e que nos apoiem até o fim.

Ouvimos as palavras de Vitinha e também de Roberto Martínez em antevisão ao jogo com a Croácia. A bola começa a rolar à meia-noite e, como é lógico, Carlos vai contar com relato e análise aqui na Rádio Observador.

E continuamos a falar do Campeonato do Mundo. Mais uma anfitriã a marcar presença nos oitavos de final, depois do Canadá e do México, desta vez são os Estados Unidos a seguir em frente.

Venceram a Bósnia por 2 x 0, gols de Folarin Balogun, que foi de herói a vilão, acabou expulso na segunda parte com vermelho direto, mas Malik Tillman fez o segundo dos norte-americanos, que mantêm uma tradição: nunca perderam contra a Bósnia. Também, Carlos, deixa-me dizer que só se encontraram, esta foi a quarta vez. Vão agora jogar contra a Bélgica no dia 7. A Bélgica que venceu ontem o Senegal por 3 x 2. Os belgas estiveram a perder por duas bolas, mas conseguiram carimbar a reviravolta com um gol de pênalti aos 120 minutos, quando tudo já parecia encaminhado para ser decidido nas grandes penalidades. Um jogo algo semelhante ao que aconteceu no Inglaterra x Congo. A Inglaterra sofreu, mas também segue em frente para os oitavos de final da prova. Venceu a República Democrática do Congo por 2 x 1, sendo que estiveram a perder durante grande parte do encontro. Mais dois gols do inevitável Harry Kane permitiram a reviravolta inglesa. Na próxima fase, vai jogar com o México.

E a fechar este capítulo mundial, falamos de Cabo Verde, que vai jogar contra a campeã em título, a Argentina. O jogo é amanhã, às 11 da noite.

E não vão mudar a maneira de jogar, Carlos, é o que garante Humberto Bettencourt, técnico adjunto dos Tubarões Azuis.

Podem esperar um Cabo Verde igual a si mesmo. Não vamos mudar para defrontar as grandes equipas, porque nós só conseguimos ou conseguiremos crescer defrontando as melhores. Queremos ser um dos melhores, portanto teremos que ter sempre coragem, ambição acima de tudo.

Ouvimos aqui o técnico adjunto de Cabo Verde, Carlos, em declarações ao jornal AS. Não sei se os espanhóis ainda estão a tentar perceber como é que Cabo Verde conseguiu pará-los. Só se é dos melhores se tiveres rodeado por eles. Aqui o treinador adjunto de Cabo Verde, esperançoso nesta antevisão do jogo frente à Argentina. Joga-se amanhã, às 11 da noite. Recordo que Cabo Verde tinha apenas 1% de probabilidade de passar a fase de grupos. Vamos ver até onde podem sonhar os Tubarões Azuis.

E com eles sonha muita gente. Olhamos agora para a atualidade desportiva nacional para falar de uma polêmica relacionada com o Conselho Disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol. Duarte Gomes acusa a liderança da arbitragem portuguesa de interferências na nomeação de juízes.

Duarte Gomes, que era diretor técnico do Conselho de Arbitragem, mas demitiu-se. O antigo árbitro quebrou o silêncio após a saída e diz que perdeu confiança institucional para continuar nas funções, supostamente depois de ter recebido informações por parte de um árbitro da Primeira Liga. Acusações que Luciano Gonçalves, presidente do Conselho de Arbitragem, já veio negar. O caso deve agora seguir para o Ministério Público. João Lourenço.

É a primeira grande polêmica no mandato de Pedro Proença e o assunto é caro ao atual presidente da Federação: a arbitragem. Duarte Gomes revela agora os motivos da saída do cargo de diretor técnico. Através das redes sociais, o ex-árbitro afirma que recebeu um conjunto de informações graves através de um árbitro de futebol. Depois das diligências, Duarte Gomes revela que saiu do cargo do Conselho de Arbitragem, pois acredita que não seria possível restaurar o grau de confiança necessário ao desempenho da função. Segundo o jornal Record, em causa estão suspeitas de alegada ingerência por parte do presidente do Conselho de Arbitragem, Luciano Gonçalves, nas nomeações para as últimas partidas da Primeira Liga do ano passado. O Jornal Desportivo vai mais longe. Indica que os jogos em questão eram do Estrela da Amadora. Luciano Gonçalves já respondeu. O responsável máximo da arbitragem refuta todas as acusações de Duarte Gomes, garante que nunca revelou a qualquer presidente, dirigente ou representante de clubes a identidade do árbitro nomeado para qualquer jogo antes da respetiva nomeação. O Conselho de Justiça da FPF já abriu um inquérito para apurar eventual prática de infração disciplinar por parte de Luciano Gonçalves. Já a federação remeteu todos os factos relacionados com a demissão de Duarte Gomes para o Ministério Público.

As explicações do jornalista João Lourenço acerca da polêmica em torno do Conselho de Arbitragem. Benfica e Porto também já mostraram preocupação acerca deste caso. Os encarnados pedem uma reunião de emergência com a direção da federação para exigir esclarecimentos. Já os dragões exigem a Pedro Proença uma ponderação profunda sobre o estado da arbitragem em Portugal.

E o Sporting foi o único dos grandes que não reagiu de forma oficial a esta polêmica, até porque a notícia surgiu ontem, num dia de festa para o clube de Alvaládo. O Sporting comemorou 120 anos de história e quis dar uma prenda aos sócios.

Ofereceu um novo emblema, Carlos. É uma mudança que não acontecia há 25 anos. É uma nova versão, muito inspirada também no passado. A mudança na imagem institucional foi comunicada aos sócios através de um vídeo publicado nas redes sociais, que em linhas gerais recupera aqui momentos históricos do clube e usa-os para projetar o futuro. Este novo símbolo recupera elementos de outros símbolos mais antigos, como é o caso do escudo, que é inspirado numa versão de 1945. O leão desenhado no símbolo também muda um bocado, recolhe elementos dos emblemas anteriores, deixa de ser amarelo para ser 100% branco. Deixa-me dizer-te, Carlos, que a maioria dos adeptos leoninos parece ter gostado desta alteração, isto tendo também por base alguns comentários que vi nas publicações do clube.

E melhor que uma prenda de aniversário, são duas. Para assinalar esta mudança, o Sporting também lançou um equipamento comemorativo.

É verdade, mas esta prenda é só para alguns. O Sporting pôs à venda 1906 unidades, numa alusão à data de fundação do clube de Alvalade. É uma camisola que se distingue das outras pelo símbolo dourado. Custa 135 euros, ou melhor, Carlos, custava, porque entretanto o Sporting já comunicou que esta edição está esgotada.

Nem só de festa e de prendas se fez o dia de ontem, também foi dia de regressar ao trabalho. Sporting e Porto arrancaram a pré-temporada e, Ricardo, com algumas ausências, mas também reforços em destaque.

É verdade. Terminaram as férias para os plantéis. Ontem já foi dia de treino, tanto em Alcochete como no Olival. Do lado do Sporting, Hjulmand, que parece estar de saída, foi autorizado a apresentar-se mais tarde. Aliás, estiveram já ao serviço de Rui Borges quatro médios candidatos ao lugar do capitão, os reforços Doumbia, Silas, Pedro Lima e Sergi Altimira. Já de fora ao serviço das respectivas seleções, está Ruy Silva, Gonçalo Inácio, Trincão, Debast e Luís Soares. O Sporting vai trabalhar em Alcochete até 11 de julho e depois parte para um estágio no Algarve. A norte, no Olival, presidente e treinador foram os primeiros a chegar ao centro de treinos do Futebol Clube do Porto para cumprimentar à chegada os campeões nacionais. Dia dedicado a exames médicos e exames físicos. Frold também ainda goza um período de férias alargado, à semelhança de Hjulmand. Não sei, Carlos, deve ser alguma coisa nos contratos dos dinamarqueses. No mundial está também o capitão Diogo Costa e Stefán Eustáquio. Farioli conta com 26 jogadores, destaque também para André Silva. Quase 10 anos depois, o avançado está de regresso a casa. Queria também falar de Vítor Pereira, que está de saída do Nottingham Forest, mas não vamos ter tempo, Carlos.

Não temos, mas temos tempo para desejar boa sorte ao Vítor Pereira e também à nossa seleção que joga na próxima madrugada. Termina mais uma edição do Vamos à Bola, hoje com a edição do Ricardo Lopes.