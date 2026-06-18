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Está no ar o Vamos à Bola, mais uma edição do jornal de desporto da Rádio Observador. Hoje a edição é do jornalista Miguel Pena Andrade. Bom dia, Miguel.

Bom dia, Carlos.

Inevitável começarmos por aqui: a entrada em falso da seleção portuguesa no Mundial de Futebol. Portugal empatou a um golo com a República Democrática do Congo.

Os heróis do mar até entraram bem no jogo em Houston, Carlos, aos cinco minutos. O metro e 74 de João Neves apareceu entre os centrais congoleses para responder a um cruzamento teleguiado de Pedro Neto. Estava feito o primeiro gol da partida, que deu vantagem à seleção das Quinas até bem perto do intervalo. A República Democrática do Congo empatou já para lá dos 45 minutos, nos descontos da primeira parte. Wissá apareceu sozinho na área lusa e teve apenas de cabecear para o fundo das redes. Na segunda parte, Portugal não conseguiu desfazer o empate, o que deu o primeiro ponto nesta fase de grupos do Mundial.

E na zona mista, Miguel, já depois do jogo, Roberto Martínez sublinhou a boa entrada da seleção portuguesa no jogo.

O selecionador nacional diz que a equipa precisa de crescer e lembra: ainda faltam dois jogos.

É importante perceber que entramos no jogo muito bem. Até o primeiro golo, tivemos uma profundidade e chegamos ao último terço muito bem. O golo do Congo chega só no momento mais difícil para nós. Precisamos de avaliar muito bem e crescer. Não perdemos um jogo, temos um ponto, temos mais dois jogos e a ideia é se nós queremos chegar longe na competição, jogos como hoje que possa ser o momento para chegar ao nível que precisamos dentro do mundial.

O selecionador nacional Roberto Martínez, que considera que o gol antes do intervalo complicou as contas do resultado e o desenrolar do jogo e que após os primeiros minutos, as emoções falaram mais alto.

Sofrer um golo antes do intervalo faz com que o jogo torne-se muito difícil, mas a atitude dos jogadores foi sempre muito positiva, extraordinária, e é um processo. Eu falei que para ter sucesso no mundial, precisamos de focar nos jogos e jogar os minutos de jogo. Acho que até o primeiro gol jogamos o jogo, depois do primeiro gol tivemos já a emoção de querer ganhar o mundial.

Roberto Martínez, em declarações à Sport TV, na zona de entrevistas rápidas, onde falou também o selecionador da República Democrática do Congo, Sébastien Desabre ficou contente com o resultado e elogia o trabalho defensivo da equipa.

Estamos felizes, porque foi o primeiro ponto e o primeiro golo. Acho que fizemos um bom jogo a nível defensivo contra uma grande equipa de Portugal. Acredito que ficamos um pouco incomodados com os primeiros minutos do jogo, que depois foi melhor. Enfim, fizemos um ponto nesta competição e agora estamos focados no próximo jogo.

Sébastien Desabre, o técnico da República Democrática do Congo, em declarações à Sport TV depois da partida.

E depois deste empate, Miguel, resta saber como reagiram os protagonistas da seleção.

O marcador do primeiro golo e único português, o médio João Neves, afirma que o Congo veio fazer o jogo que já era esperado.

Acho que o Congo demonstrou um jogo muito típico do Congo, desde o início até ao fim, não mudaram as suas ideias de jogo. Infelizmente pra nós, o gol que eles fizeram foi fruto de um esquema tático. Nós trabalhamos diariamente sobre isso e por isso ainda é mais difícil pra nós digerir este tipo de gols, mas sabemos que contra estas equipes que vão ter, se calhar, uma, duas, no máximo três oportunidades por jogo, eles vão aproveitar estes esquemas táticos para nos criar dano e fizeram.

Já Rafael Leão, que entrou só na segunda parte, olha para este resultado pelo lado positivo. Ao menos a seleção conseguiu um ponto.

Sabendo que nós somos Portugal, respeitamos todos os adversários. As situações do jogo ditaram o empate do Congo. Continuamos a tentar, até o final do jogo e antes do final da primeira parte, também criamos algumas oportunidades. Não fomos felizes, mas é levantar a cabeça. Conseguimos um ponto, que é muito importante. E agora vamos pro segundo jogo do grupo. Com certeza iremos conquistar os três pontos.

O capitão português Cristiano Ronaldo não falou na zona mista depois do apito final. Seguiu logo para os balneários. À saída do estádio, explicou: o resultado é futebol.

O que faltou? Não faltou nada. Futebol é isto.

Então o Portugal podia ter ganho?

Poderia, mas também poderia ter perdido. Dava pra os dois.

Dava para os dois lados, é a posição de Cristiano Ronaldo aqui em declarações à Sport TV. A seleção nacional volta a jogar no dia 23, Carlos, contra o Uzbequistão. O jogo é às 18h.

O Uzbequistão que perdeu esta madrugada por 3 x 1 frente à Colômbia.

Marcou primeiro por Daniel Muñoz, a seleção sul-americana. À hora de jogo, a seleção uzbeque empatou o jogo. Cinco minutos depois, o antigo jogador do Futebol Clube do Porto colocou os Cafeteros na frente outra vez. O terceiro e último jogo da partida chegou no último suspiro. Foi da autoria de Raminton Campaz. E João Lourenço, neste momento, os Cafeteros são favoritos ao primeiro lugar, porque conseguem cumprir com os serviços mínimos.

Quem toma a iniciativa de vencer e fazer o trabalho que lhes compete somente a eles próprios, neste caso, a Colômbia, tem vantagem e é favorito para ganhar, neste caso, o grupo K. Portugal vai ter que correr atrás do prejuízo Acho que Portugal tem essa equipa, duvido que Portugal tenha esse selecionador.

João Lourenço na crónica do minuto 90 do jogo entre o Uzbequistão e a Colômbia. Nos outros jogos da noite, ambos do grupo L, o Gana venceu o Panamá por 1 x 0 e Inglaterra ganhou 4 x 2 à Croácia. Destaque aqui, Carlos, para o bis de Harry Kane.

Terminou hoje a primeira jornada da fase de grupos do Campeonato do Mundo. Importa, por isso, perceber, Miguel, como estão as classificações ao fim de 24 jogos e 74 gols.

Começamos no grupo A. É liderado pelo anfitrião México e pela Coreia do Sul. A República Checa e a África do Sul não somam qualquer ponto. No grupo B está tudo empatado entre Suíça, Canadá, Catar e a Bósnia-Herzegovina.

No grupo C, Escócia é líder com três pontos.

Seguem-se Marrocos e Brasil, ambos com apenas um. O Haiti não soma qualquer ponto. Os anfitriões Estados Unidos lideram, a par da Austrália, o grupo D com três pontos, graças às vitórias sobre a Turquia e o Paraguai, ambos com zero. No grupo E, o cenário é semelhante. Duas equipes com três pontos, Alemanha e a Costa do Marfim, e duas com zero, o Equador e o Curaçao.

No grupo F, Miguel, a Suécia de Jókerez é líder isolada.

Seguida pelo Japão e pelos Países Baixos, que empataram, por isso somam um ponto. A Tunísia não soma qualquer.

O grupo G é outro dos grupos que tem equilíbrio total.

Sim, Carlos. Nova Zelândia, Irão, Bélgica e Egito, todos com um ponto. O mesmo acontece com o grupo seguinte, o H, do Uruguai, Arábia Saudita, Espanha e Cabo Verde.

Continuamos a olhar para estes grupos. O grupo I é liderado por duas seleções europeias.

A Noruega e a França, que somam ambas três pontos. A Jordânia e a Argélia não somaram ainda qualquer um. No grupo J, a campeã mundial Argentina e a Austrália lideram o grupo com três pontos. O Senegal e o Iraque têm zero. No grupo de Portugal, o K, a Colômbia é líder com três pontos, seguida da República Democrática do Congo e Portugal, que empataram e por isso têm um. O Uzbequistão está em último. O grupo L tem duas equipes com três pontos, Inglaterra e Gana, e duas com zero, Panamá e Croácia. Aqui há uma certeza, Carlos, ainda tudo pode acontecer.

Tal como os jogos de hoje, a República Checa e a África do Sul inauguram a segunda jornada deste mundial.

Segue-se depois o jogo da Suíça e da Bósnia-Herzegovina, às 20h. Três horas depois, às 23h, é a vez de Canadá e Catar entrarem em campo. E depois, de madrugada, há ainda o jogo do anfitrião México, que enfrenta a Coreia do Sul.

Continuamos no futebol, mas agora conhecemos os adversários de Benfica e Braga nas competições europeias.

As Águias defrontam os suíços do St. Gallen. Os jogos da segunda preliminar da Liga Europa estão marcados para 23 e 30 de julho, com o Benfica a receber o conjunto helvético no jogo da segunda mão. Já o Sporting de Braga tem pela frente os sérvios do Zelenzicar Pančevo, na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência. São no mesmo dia dos jogos do Benfica, dia 23 e 30 do próximo mês. O emblema minhoto joga em casa na segunda mão.

Fica por aqui mais uma edição do Vamos à Bola. A edição de hoje foi do jornalista Miguel Pena Andrade.