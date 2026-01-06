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Olá, bem-vindos à Vici & Suave. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Vamos acompanhar em permanência esta campanha presidencial e, como não poderia deixar de ser, serviremos a refeição mais deliciosa da política portuguesa com a ajuda dos nossos brilhantes repórteres na estrada. O dia acaba por ficar marcado por uma sondagem surpreendente que veio baralhar quase todas as contas que se iam fazendo. Seguro em primeiro, Mendes em quinto, todos separados por uma unha negra. E por isso, hoje temos como prato principal uma sopa ralada, que se presta a várias leituras. Ralada porque está tudo uma grande misturada e ralada porque há quem comece a ter motivos sérios para ficar ralado. Rita Tavares, estás a seguir a corrida de António José Seguro. Como é que esta sondagem foi recebida e o que muda, se é que muda alguma coisa, na campanha do socialista?

Foi recebida com alguma parcimônia, também não se atiram propriamente foguetes, há alguma contenção desse ponto de vista, mas sim, o candidato reconheceu que há uma tendência favorável nas sondagens e diz até que já vem sentindo nas ruas e a dada altura até disse, esta manhã em Grândola, que a sua candidatura e o movimento da sua candidatura está a crescer. É uma tentativa de encontrar aqui uma reviravolta ou criar aqui a ideia de uma reviravolta do candidato que vinha de trás e que consegue, de repente, passar para os lugares cimeiros e com isso criar uma impressão a seu favor e a favor da sua candidatura e da sua possibilidade de passar à segunda volta. É isso que António José Seguro está a fazer e que, à boleia destas boas sondagens e desta tal tendência favorável que vê, está a tentar fazer. E entra aqui noutro capítulo de forma mais vincada, se quisermos, aproveitando também esta onda, que é para fazer ali uma pressão extra nos partidos à sua esquerda. É como se de repente tivesse ganhado uma legitimidade maior para dizer àqueles que concorrem à sua esquerda, portanto, ao candidato apoiado pelo PCP, à candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda e ao candidato apoiado pelo Livre, que as suas candidaturas não passarão à segunda volta e que ele sim, é aquele que à esquerda e no centro-esquerda apresenta melhores condições para conseguir concorrer numa segunda volta e passar a uma segunda volta e assim apelar à concentração dos votos da esquerda na sua candidatura.

Muito obrigado, Rita Tavares, e continuação de uma boa campanha. Rui Pedro Antunes, passo para ti. Nos dias e semanas que anteciparam o arranque do período oficial de campanha, tornou-se um lugar-comum dizer que Henrique Oliveira e Melo estava a perder gás. Agora, no entanto, surge um indicador que o coloca de novo taco a taco com o primeiro lugar. Que impacto pode ter esta sondagem na campanha do almirante?

Miguel, eu acho que o impacto passa sempre por ser primeiro um impacto anímico. Eu quase que apostava, sem querer lançar aqui uma suspeição à teoria da conspiração, que já durante o dia o almirante sabia mais ou menos que viria esta sondagem, porque ele foi se mostrando bastante confiante com o resultado e, portanto, eu acho que ele já estava à espera que saísse. Não sei exatamente quando é que a sondagem foi fechada. Às vezes, todos nós sabemos que entre jornalistas e campanhas circulam as sondagens. Não é nada especificamente sobre o almirante, mas pareceu-me que já havia um bocadinho essa perspectiva que viriam aí pelo menos uns indicadores melhores. E, portanto, nisso o almirante aproveitou desde logo, porque é verdade que António José Seguro está à frente, mas também é verdade que Henrique Oliveira e Melo está a 0,1 pontos de António José Seguro.

Sim, eu não disse, mas para que fique claro, estamos a falar de cinco candidatos que estão dentro da margem de erro, portanto, estão todos muito próximos uns dos outros.

Precisamente, e embora o quinto classificado, que é aquele em quem Henrique Oliveira e Melo, nesta sondagem diária, obviamente, se tem centrado mais, que é Luís Marques Mendes, caiu bastante. E portanto, as sondagens são importantes por dois pontos. Um, a força anímica, porque nota-se, claro, que a campanha tem ali uma grande esperança em passar à segunda volta e vencer. E o segundo ponto é a confirmação de que a estratégia está correta, porque foi esta campanha que assumiu, de alguma forma, o ataque absoluto, total, e às vezes pensou-se até um bocadinho kamikaze a Luís Marques Mendes. Pelos vistos, não teve efeitos negativos, porque conseguiu subir e mais do que haver a certeza de subida ou pelo menos de estar num lugar cimeiro, houve a certeza que provocou o efeito que queria no adversário, que era, de alguma forma, afastar Luís Marques Mendes como uma espécie de o neofavorito que tinha vindo a ser, o novo favorito nos últimos meses. E portanto, logo por aí eu acho que cria-se efeito, um efeito anímico e um efeito de validação da estratégia, que obviamente dá muita confiança à campanha. Ele esta manhã comentou, o candidato comentou de forma direta essa sondagem e tentou uma espécie de mostrar-se indiferente. Aquilo que é a paralinguagem, que se vê tudo motivado e feliz, depois obviamente no discurso político é muito mais polído. O que ele disse foi: "As sondagens têm servido para influenciar a opinião pública negativamente. Não devem ser um instrumento político. E portanto, agora que eu estou à frente ou praticamente na frente", porque está muito próximo do primeiro lugar, "não vou dizer que as sondagens são boas". E portanto, ele não mudou a narrativa, manteve nesse aspeto a coerência e não endeusou as sondagens Isto no discurso oficial, porque obviamente naquilo que é o que rodeia a campanha, que é também esse input que eu posso dar, percebe-se que há uma revigorada esperança de que as coisas afinal corram bem e que há essa possibilidade de vir a passar à segunda volta e depois até vencer a eleição.

Muito obrigado, Rui Pedro Antunes, e muita força na estrada. Mariana Lima Cunha, tu estás a acompanhar Luís Marques Mendes. Na verdade, estás aqui comigo em estúdio porque não resististe às saudades e vieste fazer uma visita. Mas a campanha do social-democrata foi da euforia à depressão em pouco mais de 48 horas. Hoje mesmo tivemos a oportunidade de ouvir Luís Marques Mendes a admitir um cenário de derrota, o que é uma coisa um bocadinho esdrúxula para o terceiro dia oficial de campanha. E agora, o que fará o social-democrata?

Nós por este andar, em vez de termos duas voltas com Marques Mendes, vamos ter meia semana, porque já estamos a queimar as etapas todas. Já houve o apelo ao voto útil, que costuma ser no fim da campanha.

Já houve a depressão.

Já se fala de perder ou ganhar. Sim, eu diria, não sei se abraço o termo da depressão, mas muita cautela na campanha de Marques Mendes. Nós já tínhamos essa noção a partir do momento em que Luís Montenegro entrou na campanha, e o que se comentava dentro da campanha de Luís Marques Mendes era que era sobretudo preciso para mobilizar o PSD. Ou seja, o discurso neste momento não está a ser tão dirigido a um alargamento do eleitorado, que depois será necessário se passar à segunda volta, evidentemente, mas sobretudo para agarrar a própria base natural da AD, Luís Montenegro, porque existe a noção de que, como o Rui ainda agora dizia, como se instalou aquela ideia de que Marques Mendes era o novo favorito, pode já haver demasiado conforto nessa ideia e pode, por um lado, o PSD não estar tão mobilizado para votar, como pode ter aquelas distrações, como lhes chamava Luís Montenegro, e decidir votar em candidatos por quem tem simpatia, sejam neste momento, isso um dos cálculos da campanha de Luís Marques Mendes, Gouveia e Melo ou Cotrim de Figueiredo, que são vistos como os dois grandes problemas neste momento para a candidatura. Aliás, basta ver que nos últimos dias os ataques têm sido muito mais dirigidos tanto a Gouveia e Melo como a Cotrim e não, por exemplo, a André Ventura, que se acredita que não tem um cruzamento tão direto com o eleitorado de Marques Mendes, ou a Seguro, que se acredita que pode ser um problema, por exemplo, numa eventual segunda volta. Agora a ideia é apontar ao eleitorado da AD e de Luís Montenegro. Neste momento, e como tu dizias, Luís Marques Mendes já comentou a sondagem, eu diria que a aproveitou, na verdade, para tentar fazer esse toque a rebate. Ele pegou na sondagem para dizer claramente: "Com esta dispersão, eu corro risco de perder". E depois também disse o contrário: "Se houver concentração de votos, eu provavelmente ganho", que é claramente para dar a noção ao eleitorado de que ele é o tal candidato do voto útil, porque já se começa a questionar muito esta noção até nas fileiras do Cotrim de Figueiredo, o que é afinal o voto útil na direita, estando todos os candidatos são próximos, e ele quer voltar a dar esta noção de que ele é o candidato do voto útil, se dispersarem, pode mesmo perder e vão chegar ao dia 19 com dois candidatos que não representam o PSD nem a área da AD e não vão ter em quem votar se meterem em, citando Marques Mendes, brincadeiras, ou seja, votos em candidatos supostamente atrás de Marques Mendes. Esta sondagem vem embaraçar essa noção de quem é que está na frente e quem é que está a ficar para trás.

E como diz a música, brincadeira tem hora. Inês André Figueiredo, tens acompanhado a campanha de André Ventura. Genericamente, o líder do Chega continua como favorito nas sondagens, mas já vai aparecendo em alguns estudos de opinião, ora em segundo lugar, ora em terceiro. André Ventura tem razões para estar preocupado? Vês algum sinal de preocupação na estrada?

Na visão de André Ventura, parece que não. Esta manhã, na Arruada, no Pinhal Novo, em Palmela, foi questionado exatamente sobre a sondagem que foi conhecida esta segunda-feira e começou por desvalorizar, ao enfatizar que há outras sondagens que o colocam em primeiro lugar, que aliás, também não são poucas e no radar das sondagens do Observador, mesmo com este último resultado, ainda continua em primeiro lugar, não por muito, mas em primeiro lugar. Ao contrário de Luís Marques Mendes, que acredita que se chamar a si o eleitorado, como dizia a Mariana, do voto útil, André Ventura considera-se o menos prejudicado com esta ideia de voto útil e não acha que isto conte para ele. Mas o candidato apoiado pelo Chega foi um bocadinho mais longe quando foi confrontado com o facto de João Cotrim de Figueiredo estar a subir nas sondagens e principalmente pelo facto de estar a conseguir captar o eleitorado jovem, que nos últimos anos tem estado tendencialmente no Chega, disse que há sondagens que garantem que 86, 87% do eleitorado do Chega está fidelizado e vai votar nesta candidatura apoiada pelo partido. Tendo em conta os eleitores que o Chega conquistou nas últimas eleições legislativas, este resultado seria mais do que suficiente para que André Ventura respirasse de alívio. Resta saber se é assim e se o presidente do Chega não está a deixar fugir estes tais jovens para Cotrim de Figueiredo. E nem sequer precisa de ser por uma mudança de opinião. A verdade é que André Ventura sempre ambicionou ser primeiro-ministro e disse que esse tal fato lhe servia melhor. E isto pode afastar, de facto, os eleitores, principalmente aqueles que fazem uma distinção entre as eleições e não votam em André Ventura apenas por este ser o candidato. Durante o dia, na única ação de campanha de André Ventura antes do debate desta noite O candidato não se multiplicou muito em ataques aos adversários, algo que se tem visto muito entre outras candidaturas. Até disse que não queria desvalorizar nenhum deles, porque as contas estão muito equilibradas e não sabe quem é que vai estar consigo na segunda volta, se vier a chegar lá. Mas aproveitou para manter as armas apontadas ao governo e a Luís Montenegro, fundamentalmente, e acabou por constatar naqueles apontamentos de reportagem mais engraçados, em que entrou num café, que as campanhas de Gouveia e Melo e de Luís Marques Mendes estão a precisar de mais café. André Ventura acredita que se passar com um deles à segunda volta, o speed nem se vai comparar, palavras do próprio André Ventura.

Muito obrigado, Inês. Há pouco desejei boa sorte aos teus colegas na estrada. Tu precisas particularmente de sorte, porque o dia não te está a correr bem, tanto quanto eu sei. Está a correr seguramente melhor ao Pedro Jorge Castro. Bem-vindo, Pedro. Tens tido a oportunidade de acompanhar o candidato com a prestação mais surpreendente nas sondagens, e não me refiro apenas à Tracking Poll divulgada ontem, segunda-feira. Tem subido consistentemente nos estudos de opinião, e estou a falar, claro, de João Cotrim Figueiredo. Estes 18% estão a ser levados a sério na campanha do Liberal?

Muito a sério. Mau seria se assim não fosse. Vamos ver, ele está a fazer política. Ele elevou as expectativas de uma tal maneira que conseguiu convencer, ou tem vindo a conseguir convencer alguns eleitores, ou muitos eleitores, muito mais se calhar do que aquilo que se esperaria, muito mais do que é o ponto de partida da Iniciativa Liberal, portanto, partido de que ele foi presidente, e muito mais do que os 9% que ele teve nas eleições europeias. Está a conseguir convencer o dobro dessas pessoas, a fazer fé nesta última Tracking Poll, de que tem hipótese de passar à segunda volta ou de que um voto nele não é um voto desperdiçado. E portanto, só assim se compreende este comportamento das sondagens. E sim, claro que está a levar isto muito a sério. Eu creio que ele próprio tem noção dos pontos de partida e não ficará deprimidíssimo se o resultado acabar por ser um bocadinho abaixo. Acho que ele próprio se considerará, e muita gente da Iniciativa Liberal, um vencedor político destas eleições, se conseguir um resultado perto daquilo que está a ser apontado agora nas sondagens e acabar por não passar à segunda volta. Claro que ele não pode dizer isso assim. O que ele diz é que se não passar à segunda volta é uma derrota, e isso é a única maneira de manter as expectativas lá em cima para levar indecisos a votarem nele. Portanto, está a ser levado a sério na manutenção e na gestão destas expectativas, mas também na própria organização da campanha. A candidatura não tem dúvidas de que tem esta lacuna no apoio do voto senior, digamos assim, dos eleitores mais idosos e organizou a campanha e tem vindo a ajustar a campanha, a adaptar a campanha. Hoje foi um exemplo, hoje estiveram na Liga dos Ex-Combatentes, em função desse eleitorado. Eles estão convencidos de que com o eleitorado jovem já encontraram uma forma de comunicação direta, muito através das redes sociais, e isso é visível também em várias ações de campanha mais viradas para esse eleitorado. Mas organizaram uma série de ações de campanha que aproxima João Cotrim de Figueiredo dos eleitores mais idosos ou dos interesses desses eleitores. E este evento de campanha, que acabou por ser hoje, dia do debate entre todos na RTP, não estava prevista esta ação de campanha, foi agendada de surpresa ontem, precisamente para manter o candidato debaixo dos holofotes e aproximar os eleitores, mostrar esta ideia de aproximação ao eleitorado mais senior. E agora também esta causa de uma certa direita mais conservadora que a dos ex-combatentes, uma causa mais do CDS, mas que também tem muitos adeptos no Chega. Curiosamente, hoje pela primeira vez apareceu aqui alguém que foi secretário de Estado da Defesa dos governos da AD e foi deputado do Chega, que se desfiliou há dois meses, que é Henrique de Freitas. É difícil dizer exatamente o que isto vale para o candidato João Cotrim de Figueiredo, mas o próprio Henrique de Freitas diz que tem muita gente do Chega a dizer-lhe que acha que André Ventura não quer ser presidente da República, portanto, vai votar em João Cotrim de Figueiredo. Seja como for, ele está a tentar evitar descurar todos os campos políticos onde pode ir recolher esse apoio. Acho que isso mostra a seriedade e o profissionalismo com que está a encarar isto. E está a fazer política, digamos assim.

E de alguma forma é uma novidade nas campanhas da IL, que tende a preservar mais o núcleo duro dos seus eleitores, de propriamente tentar alargar os horizontes do partido. Esta noite teremos ainda um debate a onze, para seguir na RTP. O Observador vai acompanhar em direto todos os desenvolvimentos desse debate. E voltamos amanhã com mais uma edição especial da Vixi Suave.