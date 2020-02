(Artigo em atualização)

Já decorrem os primeiros testemunhos de mais um dia no caso Alcochete, deste vez com o destaque a ir para as testemunhas de Bruno de Carvalho. O primeiro a ser ouvido foi José Ribeiro, antigo assessor do Sporting que por videoconferência feita a partir do Brasil começou por dizer que estava “a ver na TV” quando “um grupo de pessoas começou a correr para dentro da academia”. Inquirido por Miguel Fonseca, o advogado de Bruno de Carvalho, explica ainda que interrompeu uma “reunião entre Bruno de Carvalho e André Geraldes para dar a informação do que estava a acontecer.” Disse mesmo a BdC “Sabe o que está a acontecer? Estão a invadir a Academia!”

O então presidente não terá reagido bem à notícia e “ficou um pouco hesitante, sem saber muito bem o que fazer”, até que “decidiu ir para a Academia”, contrariando o que Jorge Jesus lhe teria aconselhado. “Diz ao Jorge que nós estamos a caminho “, terá dito Bruno de Carvalho a José Ribeiro quando saiu de Alvalade (local onde decorria a tal reunião com Geraldes). A decisão demorou 10 a 15 minutos a ser tomada.

José Ribeiro explica ainda que nos primeiros momentos foi impossível falar com alguém na Academia. Só depois de falar com Paulo Cintrão é que André Geraldes, por exemplo, ficou a perceber o que se passava.

Ribeiro explicou que no dia 14 de abril (um dia antes da invasão), houve uma reunião de staff onde Carlos Vieira (ex-vice de BdC) disse que haveria no dia seguinte no reunião, desta vez com a equipa técnica e os jogadores às 16h. Nessa reunião de dia 15 Bruno de Carvalho anunciaria ao plantel que Jorge Jesus estava de saída do comando técnico.

Eduardo Barroso: “Oh pai, houve uma invasão!”

Eduardo Barroso, o médico e ex-membro dos órgãos sociais do Sporting, foi a segunda testemunha a ser interrogada no tribunal de Monsanto. “Eu devo dizer que estava no Paquistão, em trabalho, e foi lá que recebi no whatsapp dos meus filhos a mensagem: ‘oh pai, houve uma invasão!’ Foi assim que tive conhecimento do que estava a acontecer. Não tive noção do que se tinha passado. Não valorizei na altura. Só quando aterrei em Lisboa e os meus filhos me disseram ‘oh pai, não tens noção da dimensão, invadiram, bateram…’. Foi aí que eu percebi que a coisa não tinha sido como as antigas idas a Alcochete que acabavam sempre com fotografias. Já tinha havido idas a Alcochete combinadas… não é que eu concorde com essas idas… mas acabava sempre com fotografias. Não tive noção da dimensão do que se passou, só quando aterrei em Lisboa. Fiquei de facto deprimido com o que vi”

Barroso explica ainda que depois da polémica partida contra o Atlético Madrid (que os leões perderam por 0-2) que deu origem a um post inflamado de BdC a criticar a equipa, deu um jantar em sua casa onde estiveram presentes José Eduardo, Daniel Sampaio, João Trindade e os filhos. “Foi um jantar em que tivemos oportunidade de criticar Bruno de Carvalho pelo post depois do jogo com o Atlético Madrid. O presidente não o devia ter feito. Foi isso que foi dito por todos nós nesse jantar. Esse jantar foi feito exatamente porque eu achei que ele estava a cometer erros graves. Tentámos que ele parasse aquela espiral que estava a destruí-lo enquanto presidente do Sporting.”

“Critiquei-o muito pelo post. Achei que tinha alguma graça, mas era ridículo”, acrescentou ainda o antigo líder da Mesa da Assembleia Geral. À saída do tribunal, já depois de ter testemunhado, Barroso rematou: “Vim cumprir o dever cívico de responder às perguntas sobre o cidadão de Bruno de Carvalho. O problema da inocência não é comigo, mas isso não me passa pela cabeça; se pensasse que ele era o mandante [do ataque] nunca aceitaria ser arrolado como sua testemunha.”

Recorde que Bruno de Carvalho tinha tomado posse há menos de dois meses no seu primeiro mandato quando, numa discussão com o vice do FC Porto Adelino Caldeira, decidiu em nome do Sporting cortar relações com os azuis e brancos no seguimento de uma altercação com troca de palavras mais acaloradas na final da Taça de Portugal de andebol. Nos meses que se seguiram, até por casos como a venda do internacional João Moutinho ao AS Mónaco em “pacote” com James Rodríguez para alegadamente diminuir a margem que os leões teriam a receber nesse negócio ou o atraso no último jogo da fase de grupos da Taça da Liga de 2013/14, as palavras azedas entre o então líder leonino e Pinto da Costa, número 1 dos dragões, adensaram-se. Em maio de 2017, já com o Sporting de costas voltadas com o Benfica, o clube verde e branco fez as pazes institucionais com os portistas. Esta terça-feira, quase sete anos depois desse primeiro “choque”, Pinto da Costa será testemunha de defesa de Bruno de Carvalho.

O depoimento do presidente do FC Porto, que será prestado à tarde através de videoconferência, será um dos momentos mais aguardados nesta fase do julgamento do caso de Alcochete, que chega já à sua 32.ª sessão no Tribunal de Monsanto. Antes, na parte da manhã, serão ouvidas outras seis testemunhas de defesa do antigo presidente verde e branco (que irá também falar mas sendo o último antes das alegações finais do caso), quase todos antigos dirigentes do Sporting a não ser um ex-responsável da comunicação e um atleta do clube: Eduardo Barroso, Carlos Vieira, Jorge Fonseca, João Trindade, José Carlos Estorninho e José Ribeiro.

