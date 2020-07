O Governo Regional dos Açores inicia na segunda-feira uma visita de dois dias à ilha Terceira, onde se reunirá com o Conselho de Ilha, estando ainda previstas encontros com instituições e inauguração de infraestruturas.

A visita inicia-se com a inauguração, presidida pelo presidente do executivo açoriano, Vasco Cordeiro, do Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira, TERINOV, que já está em funcionamento desde agosto de 2019, tendo instalados mais de 30 projetos.

Ainda na segunda-feira, o chefe do executivo açoriano preside à cerimónia de lançamento da primeira pedra das obras de construção de uma rampa para navios roll-on/roll-off (ro-ro) e melhoria da operacionalidade e abrigo do Porto das Pipas, em Angra do Heroísmo, orçadas em cerca de 14 milhões de euros e com um prazo de execução de 24 meses.

Antes de se reunir com o Conselho de Ilha da Terceira, ao final do dia, Vasco Cordeiro inaugura a obra de proteção, consolidação e valorização costeira da Baía do Fanal, em Angra do Heroísmo, e preside à cerimónia de lançamento da primeira pedra da creche e jardim de infância “O Carrocel”.

No segundo e último dia da visita, o presidente do Governo Regional inaugura a obra de beneficiação do Caminho Florestal do Pico Gaspar, no concelho da Praia da Vitória, presidindo, de seguida, ao lançamento dos projetos de expansão do aproveitamento geotérmico e de instalação do Sistema de Armazenamento de Energia e Controlo da Rede da Ilha Terceira.

Da agenda do presidente do executivo açoriano consta ainda a inauguração do Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil (CDIJ) da Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória e das instalações da empresa Rook Technology, em Angra do Heroísmo.

O vice-presidente do Governo Regional e os secretários regionais recebem a população da ilha Terceira, num encontro agendado para as 09:00 de terça-feira, na Escola Básica e Secundária Francisco Ornelas da Câmara, na Praia da Vitória.

Os governantes têm também agendadas visitas, reuniões e assinatura de protocolos com várias instituições.

A secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo inaugura a Estação de Monitorização da Qualidade do Ar de Angra do Heroísmo e apresenta o Portal da Qualidade do Ar dos Açores, enquanto a secretária regional dos Transportes e Obras Públicas inaugura um parque de estacionamento, junto à zona balnear da Silveira, em Angra do Heroísmo.

O executivo açoriano realiza todos os anos visitas estatutárias às ilhas em que não existem sedes de secretarias regionais e visitas de trabalho às ilhas Terceira, Faial e São Miguel.

Este ano, a pandemia da covid-19 levou o Governo Regional a adiar as datas inicialmente previstas e a encurtar a duração das visitas.