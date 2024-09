Um homem ficou em prisão preventiva por ser suspeito de ser “o principal mentor” de uma célula de tráfico de droga, em Ponta Delgada, nos Açores, numa operação onde a irmã foi também detida, revelou esta quarta-feira a PSP.

Segundo o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) nos Açores, o homem e a irmã, com 45 e 36 anos, estão “fortemente indiciados pela prática do crime de tráfico de estupefacientes”, tendo por base “uma célula de tráfico de droga instalada na freguesia de São Pedro”, no bairro das Laranjeiras, no concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

“De acordo com as informações e indícios recolhidos pelos investigadores da brigada anticrime, foi possível associar a uma determinada residência localizada no Bairro das Laranjeiras um conjunto de factos que configuravam um cenário de continuação da consumação do crime em investigação”, descreve a PSP, num comunicado de imprensa.

A investigação decorreu ao longo das várias semanas, culminando com uma operação policial que permitiu detetar “a transação de droga”.

A polícia realizou ainda uma busca domiciliária no interior da residência dos suspeitos, tendo sido apreendidas “aproximadamente 130 doses de droga sintética, 1.000 euros e outros objetos relacionados com o crime sob investigação”.

O homem, o “principal mentor do esquema criminoso”, ficou em prisão preventiva e a irmã, “principal colaboradora”, ficou proibida de contactar com toxicodependentes e obrigada a frequentar um programa de desintoxicação, adianta a PSP.

A mãe dos suspeitos foi também constituída arguida.