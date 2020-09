A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

O presidente do Lar de Santa Teresa, em Viana do Castelo, disse esta terça-feira que a sala de creche onde foi detetada uma criança com Covid-19 deverá reabrir a 21 de setembro, depois de 25 funcionários terem testado negativo.

Em declarações à agência Lusa, Augusto Parente explicou que “foram testados todos os funcionários ligados à sala onde foi detetado o caso do menino de 17 meses, sendo que todos os resultados foram negativos”. O responsável apontou a reabertura da sala de creche para o dia 21, admitindo que aquele prazo carece de confirmação da delegação de saúde de Viana do Castelo.

“Testámos todos os funcionários e os resultados vieram negativos. Da parte das crianças, até ao momento, não temos informação de mais nenhum caso. Estamos a contar poder reabrir a sala no dia 21”, especificou Augusto Parente.

A instituição tem um bloco para a creche, dotado de quatro salas, e o caso detetado na segunda-feira implicou o encerramento de apenas uma sala, frequentada por 14 bebés, que “estão em casa”, à semelhança de seis funcionários que lidaram diretamente com a criança infetada.

Na segunda-feira, Augusto Parente salientou à Lusa que “o caso de Covid-19 não foi detetado na instituição, porque a criança deixou de frequentar a creche na última terça-feira”.

“Na quarta-feira passada os pais informaram-nos de que o menino não iria à creche naquele dia porque ia apanhar uma vacina, mas não apareceu nos dias seguintes. No domingo, cerca das 22:00, fomos informados pela delegação de saúde que a criança tinha feito teste à Covid-19, que deu resultado positivo, tendo sido iniciados todos os procedimentos determinados pela Direção-Geral da Saúde (DGS)”, referiu.

Segundo Augusto Parente, “foram avisados os pais, para não trazerem os filhos para a creche, e os cerca de cinco ou seis funcionários que mais diretamente lidaram com a criança, desde a educadora às auxiliares”. O responsável adiantou que a sala, “frequentada atualmente por 14 crianças de um e dois anos de idade, já foi desinfetada”.

Além de creche e jardim-de-infância, a instituição, fundada em 1877, possui uma área de acolhimento de raparigas e um lar para idosos, entre outras respostas sociais.