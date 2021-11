Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Morreu esta quinta-feira o fotógrafo britânico Mick Rock, que se notabilizou pelos retratos de David Bowie, Lou Reed ou dos Queen e registos da cena musical rock na década de 1970, ainda que tenha começado antes disso. A notícia foi confirmada no Twitter oficial de Mick Rock através de uma publicação na madrugada desta sexta-feira, sem assinatura.

“O nosso querido Mick Rock, que foi um renegado psicadélico, acaba de entrar na viagem Junguiana para o outro lado. Os que tiveram o prazer de viver na mesma órbita dele sabem que o Mick sempre foi muito mais do que ‘o homem que fotografou os anos 70’. Foi um poeta da fotografia, uma verdadeira força da natureza que passou a vida a fazer exatamente o que amava, sempre no seu estilo escandaloso e encantador”, dizia a publicação no Twitter.

Cyrinda Foxe and @DavidBowieReal on the set of “The Jean Genie” music video directed by yours truly – Los Angeles, 1972 pic.twitter.com/o4TYPhtgKw — Mick Rock (@TheRealMickRock) November 12, 2021

Mick Rock terá assinado mais de 100 capas de álbuns. Syd Barrett, David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Queen, The Sex Pistols, The Ramones e Blondie são apenas alguns exemplos dos artistas e bandas com quem trabalhou. Este particularmente ativo entre 1972 e 1979. Fotografou a capa do álbum Pinups, de David Bowie, e realizou os telediscos de “Space Odyssey”, “Life on Mars” e “The Jean Genie”, entre outros temas do cantor britânico. Em novembro de 1972, há precisamente 49 anos, uma fotografia de Bowie feita por Mick Rock surgiu na capa da revista Rolling Stone.

Para Lou Reed fez as capas de Transformer e Coney Island Baby. Para os Stooges, de Iggy Pop, fez a capa de Raw Power. No caso dos Queen, criou a imagem do álbum Queen II. Continuou a trabalhar até hoje e nas últimas décadas fez o artwork para discos de Snoop Dogg, Yeah Yeah Yeahs, Atlas Sound , Black Lips e Miley Cyrus, entre outros.

Michael David Rock nasceu em 1948 em Hammersmith, arredores de Londres, e nos últimos 40 anos vivia em Nova Iorque. Foi retratado no documentário Shot! The Psycho-Spiritual Mantra of Rock (2016), de Barnaby Clay, que passou no festival internacional IndieLisboa em 2017. A sinopse do filme referia-se a ele como “um criador icónico”, “um homem que formatou a imagem da música e dos músicos do século XX”, “um dos mais importantes fotógrafos da história”.