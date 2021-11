Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

*Em atualização.

Vários adeptos ficaram esta terça-feira feridos após confrontos no final do jogo de andebol no pavilhão João Rocha, em Alvalade, entre o Sporting e do AEK de Atenas, como avançou o Correio da Manhã.

Ao mesmo órgão de comunicação social, fonte policial disse que houve pelo menos cinco feridos, todos do clube grego. Os adeptos foram socorridos no local.

O jogo entre o Sporting e o AEK de Atenas acabou com os leões vencedores por 31-30, tendo assumido a liderança do Grupo D do Grupo D da Liga Europeia de andebol.