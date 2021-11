Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não vai cumprir pena efetiva, nem por isso deixa de ver envolvido o seu nome neste caso: Karim Benzema, avançado internacional do Real e internacional, foi considerado culpado pelo Tribunal de Versalhes no processo da “sex tape” do ex-companheiro Mathieu Valbuena por “cumplicidade da intenção de chantagem”.

De acordo com a sentença conhecida esta quarta-feira, o juiz entendeu que o francês não se deu conta do caráter criminal dos seus atos, ficando por isso com um ano de pena suspensa quando a acusação pedia pelo menos dez meses de prisão efetiva. O atleta de 33 anos terá ainda de pagar uma multa de 75.000 euros.

Em atualização