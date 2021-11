Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A DST é agora o único candidato à compra de 71,73% da Efacec, anunciou a Parpública, em comunicado. Assim, a Sodecia fica de fora.

“A Parpública comunica que no âmbito do processo de reprivatização da participação social de 71,73% do capital social da Efacec – Power Solutions, SGPS, SA, no prazo estabelecido, recebeu uma proposta – Best And Final Offer, apresentada pelo investidor DST, SGPS, SA”, diz em comunicado.

Nesta fase estavam ainda dois concorrentes portugueses – a DST e a Sing (da Sodecia), que terá ficado de fora.

Em atualização