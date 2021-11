A Atalanta ganhou este sábado à Juventus com um golo solitário do futebolista colombiano Duvan Zapata, voltando a ganhar em Turim 32 anos depois do último sucesso, na altura, conseguido através de uma finalização do argentino Cláudio Caniggia (ex-Benfica).

A jogar em casa, neste duelo da 14.ª jornada, a Juventus tentava dar continuidade a duas vitórias na Serie A, e recuperar do desaire da ‘Champios’ frente ao Chelsea (4-0), mas o golo de Zapata, aos 28 minutos, fez a diferença e ditou a conquista dos três pontos para os visitantes.

Com a vitória, a Atalanta segue em quarto lugar com 28 pontos, enquanto a ‘Juve’ é oitava com 21.

Por seu turno, o Empoli deu a volta ao marcador na reta final do encontro e derrotou em casa a Fiorentina, por 2-1, subindo provisoriamente para o décimo lugar, com 19 pontos, enquanto a formação ‘viola’ é sétima com 21.

No dérbi de Florença, os golos só surgiram na segunda parte, com o jovem avançado internacional sérvio Dusan Vlahovic, de 21 anos, a confirmar a sua veia goleadora e a abrir a contagem aos 57 minutos, mas o Empoli reagiu quando já poucos esperariam: o médio Filippo Bandinelli devolveu a igualdade no marcador aos 87, e o atacante Andrea Pinamonti consumou a reviravolta aos 89.

No outro jogo já realizado este sábado em Itália, a Sampdoria também recuperou de uma desvantagem de uma bola ao intervalo e bateu o Verona por 3-1, com os médios internacionais portugueses Adrien Silva e Miguel Veloso em campo, um de cada lado.

A ‘sorte’ sorriu a Adrien Silva, da Sampdoria (15.ª com 15 pontos), lançado no encontro aos 66 minutos, enquanto Miguel Veloso foi titular do lado do Verona (nono com 19), tendo sido substituído aos 74.