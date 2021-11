Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando aparecia, era acarinhado por todos. Quando falava, era ouvido por todos. Quando estava, era o centro de todos. Foi piloto, teve a vida marcada por um acidente, criou uma equipa, deixou uma marca de pioneiro em tudo o que tocou como empresário. Por isso e muito mais, tornou-se com o passar das décadas num exemplo, em tudo e para todos. Frank Williams morreu este domingo aos 79 anos.

“É com grande tristeza que, em nome da família Williams, a equipa pode confirmar a morte de Sir Frank Williams CBE, fundador e ex-chefe da equipa da Williams Racing, aos 79 anos. Depois de ser internado no hospital na sexta-feira, Sir Frank faleceu pacificamente esta manhã com a família a seu lado. Prestamos homenagem à nossa maior figura, tão amada e inspiradora. Fará muita falta. Pedimos que amigos e colegas respeitem o desejo de privacidade da família Williams nesta fase”, anunciou a Williams Racing.

“Para aqueles que desejam prestar homenagem, pedimos que as doações sejam feitas no lugar de presentes para a Spinal Injuries Association. De forma alternativa, gostaríamos que todos os que pretendam deixar flores possam colocar as mesma na entrada da sede da equipe em Grove, Oxfordshire. Os detalhes das cerimónias fúnebres serão divulgados no devido tempo”, acrescentou o mesmo texto.

“A Williams Racing está muito triste pela morte de nosso fundador, Sir Frank Williams. Foi uma lenda e um ícone do nosso desporto. A sua passagem marca o fim de uma era para a nossa equipa e para a Fórmula 1. Ele foi único e um verdadeiro pioneiro. Apesar das adversidades consideráveis que teve na sua vida, levou a nossa equipa a 16 Campeonatos Mundiais, tornando-nos uma das equipas de maior sucesso na história. Os seus valores, como a integridade, o trabalho em equipa e uma independência e determinação ferozes, continuam a ser a essência Williams Racing e são o seu legado, assim como o nome da família Williams, sob a qual temos orgulho de competir. Os nossos pensamentos estão com a família Williams neste momento difícil”, salientou Jost Capito, atual CEO e chefe de equipa da Williams Racing.

“Sentimos a mais imensa e profunda tristeza pelo falecimento de Sir Frank Williams. A sua vida foi movida pela paixão pelo automobilismo, o seu legado é imensurável e fará parte da F1 para sempre. Conhecê-lo foi uma inspiração e um privilégio. Fará muita falta”, escreveu a Fórmula 1.

