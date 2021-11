Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Liga Portuguesa de Futebol vai avançar com uma participação disciplinar ao Conselho de Disciplina para tentar apurar o que se passou na partida entre o Belenenses SAD e o Benfica, algo que provocou uma “enorme consternação pela imagem extremamente negativa deu ao futebol nacional”.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a Liga pediu, “com caráter de urgência”, uma reunião com a Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Juventude e Desporto e Direção-Geral da Saúde, “para análise da atual situação e antecipar eventuais mudanças nos protocolos”.

Explicando que nenhuma das equipas quis adiar o jogo, a Liga dá conta de que, na sexta-feira, a diretora executiva do organismo, Helena Pires, recebeu o contacto de Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses SAD, a dar conta da “existência de casos positivos e informando estar em contacto com as autoridades de saúde”. Ficaram, depois, 10 pessoas em isolamento.

“Informação posterior deu conta do isolamento profilático de 30 jogadores (dos quais 17 negativos) – neste cenário estariam oito jogadores disponíveis, dos quais dois estariam inaptos por motivos não relacionados com Covid-19, não tendo o clube os sete elementos mínimos necessários para a realização do jogo”, refere a Liga.

Contudo, o organismo salientou que, embora o presidente do Belenenses SAD tivesse “conhecimento do número de jogadores disponíveis”, decidiu na mesma reforçar a sua intenção, em conferência de imprensa, “de se apresentar a jogo” e não solicitar o adiamento.

Horas antes da partida, às 19h17, a Delgada de Saúde retirou três jogadores do isolamento, passando o Belenenses SAD a ter nove atletas disponíveis, algo que apenas “oficialmente foi conhecido quando a ficha de jogo foi divulgada”.

“Imediatamente antes da reunião preparatória do jogo, o Delegado da Liga Portugal questionou os Delegados de Jogo dos clubes sobre a possibilidade de adiamento, tendo sido afirmado por ambos que essa hipótese não se colocava”, vincou.

Liga questiona critérios de autoridades de saúde

No mesmo comunicado, a Liga questionou ainda o critério que levou à Delegada de Saúde a “não considerar os nove jogadores disponíveis como contactos de alto risco, sendo que alguns deles tiveram, comprovadamente, contacto direto no jogo anterior com elementos positivos”, perguntando também às autoridades de saúde “quais foram os critérios seguidos para serem libertados três jogadores a menos de uma hora do início do encontro”.

Ao longo do encontro, a Liga Portuguesa também quer saber se os presentes no estádio do Jamor foram informados deste factos e dos riscos, perguntando “às autoridades de saúde quais foram os critérios seguidos para serem libertados três jogadores a menos de uma hora do início do encontro”.

“A Liga Portugal reitera a urgência de reunião com as autoridades de saúde, aguardando a resposta ao pedido efetuado na manhã de domingo”, lê-se no comunicado.