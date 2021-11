Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A segunda parte do polémico documentário da BBC — o mesmo que fez escalar tensões entre a emissora britânica e a família real — chegou ao pequeno ecrã na noite de segunda-feira. Além do que já era esperado, com o documentário a acentuar ainda mais o fosso que separa os irmãos William e Harry, o programa contou também com a participação da advogada de Meghan Markle que negou as acusações de bullying de que a duquesa chegou a ser alvo quando ainda vivia no Reino Unido.

Em novembro de 2018, poucos meses depois do casamento de Meghan e Harry, já três assistentes haviam abandonado a casa real — e poucos dias antes da entrevista dos Sussex a Oprah ir para o ar, em março deste ano, o The Times dava palco a queixas de bullying por parte do staff do palácio. Já na altura os advogados do casal reforçaram aquilo que diziam ser uma “falsa narrativa” e uma “campanha de difamação baseada em desinformação”. Agora, Jenny Afia dá seguimento aos argumentos ao negar essas acusações ao mesmo tempo que coloca em cima da mesa um argumento algo bizarro: a duquesa “não quer negar as experiências pessoais de ninguém”.

Ao documentário “The Princes and the Press” (“Os Príncipes e a imprensa”, em português), Afia garante que existem “grandes imprecisões” nesta história, embora não ofereça qualquer explicação adicional sobre o que terá, então, acontecido. “Acho que a primeira coisa [a fazer] é deixar bem claro o que é o bullying”, diz, para depois explicar que o conceito “significa usar indevidamente o poder, de forma repetida e deliberada, para ferir alguém física ou emocionalmente”. Segundo a advogada, Meghan “negou totalmente” esse tipo de comportamento — “Dito isto, ela não quereria negar as experiências pessoais de ninguém”. Questionada sobre se podia providenciar provas do que defendia, responde que é “difícil provar” que não houve bullying.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No mesmo documentário, Jenny Afia, que falou com a permissão da duquesa de Sussex, rejeita ainda a ideia de que é “difícil” de trabalhar com Meghan: “Essas histórias eram falsas. Essa narrativa de que ninguém pode trabalhar com a duquesa de Sussex, de que ela era muito difícil (…), simplesmente não é verdade.” Afiança ainda que não foram os Sussex que pediram privacidade, mas antes os tabloides que criaram essa narrativa.

O primeiro episódio do documentário, que estreou há uma semana, provocou a reação conjunta — e rara — do Palácio de Buckingham, do Palácio de Kesington e da Clarence House, os três principais núcleos da família real, que assinaram um comunicado onde acusaram a emissora britânica de dar credibilidade a “alegações exageradas e infundadas”, argumentando ainda que a escolha da BBC em divulgar alegações em torno do Megxit era tida como “dececionante”.