Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Eduardo Cabrita define-se apenas como “um passageiro” no acidente com um carro do Ministério da Administração Interna — onde seguia após uma deslocação oficial — que vitimou mortalmente um trabalhador na A6, no dia 18 de Junho de 2021.

“É o estado de direito a funcionar”, justificou quando questionado pela primeira vez desde que foi noticiado que o motorista foi acusado de homicídio por negligência no caso do atropelamento que envolveu a viatura oficial do Ministro da Administração Interna.

“As condições de um atravessamento de via não sinalizada têm de ser esclarecidas no quadro do acidente”, frisou, pedindo que se “confie no estado de direito” porque “ninguém está acima da lei”.

Segundo o despacho de acusação a que o Observador teve acesso, o motorista que conduzia o carro onde seguia o ministro da Administração Interna foi acusado de homicídio por negligência. O condutor seguia na via da esquerda a uma velocidade de 166 quilómetros/hora.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No processo que correu no Departamento Central de Investigação e Ação Penal de Évora, e que já não está em segredo de justiça, a procuradora do Ministério Público diz que o motorista Marco Pontes não teve uma “condução segura”, conduzindo sempre pela via da esquerda e não prevendo como possibilidade o “embate da viatura”. O que veio a acontecer ao quilómetro 77,6 da autoestrada, no sentido Marateca. No carro estava o ministro, três outros ocupantes e o motorista.