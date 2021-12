Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Via Verde vai fazer alterações nas modalidades de serviços. Os identificadores atuais servem para pagar portagens, estacionamentos, para abastecer o carro e até para fazer compras em alguns locais, contudo, para manter esses serviços, vai ser necessário começar a pagar mais.

Se até agora a mensalidade/anuidade permitia associar todos esses serviços, a empresa do grupo Brisa vem agora fazer uma separação entre as portagens e as restantes utilidades, aumentando os preços para quem quer manter tudo o que estava incluído até agora.

De acordo com o Dinheiro Vivo, a partir do dia 5 de janeiro existirá um serviço só para as portagens (Via Verde Autoestrada) com os seguintes preços:

Com fatura digital: 49 cêntimos por mês ou 5,75 euros por ano;

Com extrato em suporte físico: 99 cêntimos (mensalidade) e 11,65 euros (anuidade).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Preços para todos os serviços (Via Verde Modalidade) a partir de 1 de abril:

Com fatura digital: 99 cêntimos por mês ou 11,65 euros por ano;

Com extrato em suporte físico: 1,49 euros (mensalidade) ou 17,40 euros (anuidade).

Esta mudança será feita automaticamente e os clientes que não concordem vão ter de o comunicar por escrito. Contudo, esta modalidade “dará acesso a todos os serviços existentes, bem como a novos serviços e benefícios que a Via Verde Portugal venha a criar”.

A Via Verde vai ainda criar um serviço para quem usa identificador apenas alguns meses por ano — o Via Verde Leve — em que a mensalidade varia entre 70 cêntimos e 1,20 euros e passará a 1,25 euros por mês (fatura digital) ou 1,75 euros (conta em papel).