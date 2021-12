Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

“Precisamos voltar à volta anterior, não pode ser”, dizia Toto Wolff, diretor da Mercedes. “Isto chama-se uma corrida de carros”, respondeu Michael Masi, diretor de corridas da Fórmula 1. O ambiente não podia estar mais crispado depois da decisão tomada no final do período de safety car que existiu após o acidente de Latifi mas a história não vai ficar por aqui: a equipa britânica já formalizou os seus protestos junto da FIA e o Mundial de 2021, ganho por Max Verstappen, vai acabar com uma decisão na secretaria.

“A Mercedes protestou ‘contra a classificação estabelecida no final da Competição’, relativamente a duas alegadas quebras dos Artigos 48.8 e 48.12 do Regulamento Desportivo da FIA”, confirmou a F1.

De recordar que, após a entrada em cena do safety car a cinco voltas do final no seguimento do aparatoso de Latifi após a curva 14, houve uma primeira indicação para uma ordem de carros que acabou depois por mudar, com Verstappen a recuperar o seu segundo lugar mas colado a Hamilton quando antes tinha 11 segundos de diferença e a aproveitar os pneus novos para arriscar, passar e sagrar-se campeão.

De acordo com a imprensa internacional, a Mercedes entende que Max Verstappen esteve à frente de Lewis Hamilton na última volta ainda com bandeira amarela, o que está proibido em termos de regulamentos, ao mesmo tempo que critica a decisão que foi tomada em relação aos carros que tinham sido dobrados e não dobrados, que acabou por ser a chave para o neerlandês ganhar vantagem para o ataque final.