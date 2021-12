Houve um pouco de tudo: lideranças trocadas, muita estratégia, apostas rápidas consoante os momentos da corrida, safety car físicos e virtuais. A única coisa que não se viu em Abu Dhabi, e que marcara a prova na Arábia Saudita, foi o aparecimento de bandeiras vermelhas. Depois, e naquele que foi o comentário que mais se ouviu e leu, apareceu um final como nem a série “Drive to Survive” da Netflix conseguiria escrever se pudesse, com tudo a ser decidido na última volta onde Max Verstappen ultrapassou Lewis Hamilton, aguentou os ataques do britânico e segurou o primeiro título mundial de um neerlandês.

Do arranque onde Hamilton conseguiu ganhar superioridade ao acidente de Latifi, passando pela última volta e pela ultrapassagem decisiva, até ao fair play que foi de filhos a pais depois da corrida, estes são os sete vídeos que explicam um dia que ficará na história da Fórmula 1 e do desporto mundial.

That extraordinary final lap of the 2021 title race in full ???? #AbuDhabiGP ???????? #F1 pic.twitter.com/kknTMDfpAF

That moment Max Verstappen overtook that a**hole Hamilton????????️ pic.twitter.com/dVTn5HdXdh

Max Verstappen defeats Lewis Hamilton to become the first Dutch #F1 world champion ???? #F1Final #AbuDhabiGP #MaxVerstappen

A dream come true for @Max33Verstappen as he crosses the line in Abu Dhabi ????

And becomes F1 World Champion for the first time! ???? ????#AbuDhabiGP ???????? #F1 pic.twitter.com/DIF51TL6Sk

