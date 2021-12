Assim como Metrópole tem o Super-homem e Gotham tem o Batman, a Venezuela tem agora um super-herói a proteger os seus cidadãos.

De capa e collants – e um grande bigode semelhante ao de Nicolás Maduro – o “Super Bigode” é o novo herói numa série animada transmitida na televisão estatal venezuelana este mês, segundo o Washington Post.

No desenho animado, o vilão de cabelo loiro, cujo covil se assemelha, por coincidência, com a Casa Branca, lança um ataque de drone que provoca um apagão em todo o país, e é o Super Bigode quem acaba por salvar o dia no primeiro episódio da série (e único até à data).

De facto, ao desenho animado falta apenas a frase: “qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência”, uma vez que sociólogos como David Smilde consideram que esta série é uma tentativa de melhorar a imagem pública de Nicolás Maduro junto do povo venezuelano.

O programa “tenta mostrar uma interpretação do desastroso governo venezuelano onde as pessoas são as vítimas, os Estados Unidos são o vilão e é Maduro quem salva o dia”, considera David Smilde, especialista em política venezuelana na Universidade de Tulane

Também a socióloga Anaís López perceciona o desenho animado como uma ferramenta junto do espaço público, semelhante à estratégia utilizada por Hugo Chávez quando liderava a Venezuela, com a produção de cartazes e figuras de ação do ex-líder.

Para David Smilde, existe contudo uma diferença entre Chávez e Maduro. Para o sociólogo norte-americano, Hugo Chávez, enquanto líder de regime, conseguiu reunir tanto poder como popularidade, sendo que este último critério é cada vez mais baixo no caso de Nicolás Maduro.

In this context, propaganda efforts such as “Super-Bigote” have little chance of having a broad social impact. One could imagine such an effort having an impact during the Chávez years since he was both powerful AND popular. 11/

— David Smilde (@dsmilde) December 13, 2021