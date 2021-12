Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

O pedido tinha partido do próprio Belenenses SAD, alegando na altura que alguns pontos do Regulamento das Competições não tinha sido cumprido perante o que estava escrito no Relatório de Jogo do árbitro no Jamor, Manuel Mota. Havia pareceres que confirmavam essa ideia, havia outros que refutavam também essa possibilidade – sempre à luz das leis vigentes nas ligas profissionais de futebol. E a decisão iria surgir na Assembleia Geral Extraordinária da Liga Portugal desta terça-feira, sem a presença física do presidente do órgão, Pedro Proença, em sistema de vídeochamada depois de ter contraído Covid-19.

O requerimento para a votação de uma proposta que visava a repetição do Belenenses SAD-Benfica, que terminou logo após o início da segunda parte quando os encarnados goleavam por 7-0 por número insuficiente de atletas dos azuis, acabou por ser recusada na Assembleia Geral. Ou seja, e para efeitos de Campeonato, o resultado fica homologado, assim como os marcadores dos golos (outra das questões levantadas nas últimas semanas por poder influenciar mais tarde a luta pelo melhor marcador da competição. De acordo com o jornal Record, houve dois votos a favor, de Belenenses SAD e também do Sporting, e dois nulos, de Sp. Braga e Académica. De acrescentar que apenas dois clubes das ligas profissionais não marcaram presença na reunião magna extraordinária: Vizela e Nacional.

Já a adenda ao artigo 46 do Regulamento de Competições profissionais, e que prevê que cada equipa só possa ir a jogo com o mínimo de 13 jogadores e pelo menos um guarda-redes, foi aprovada por larga maioria (não unanimidade), havendo na contagem final um voto contra e dois votos nulos entre todas os clubes presentes. Ou seja, casos como o que aconteceu com o Belenenses SAD deixam de ser possíveis à luz das novas regras mas, ao contrário do que era pretendido, o resultado não será “apagado” porque a retroatividade da medida pedida pelo conjunto liderado por Rui Pedro Soares foi rejeitada.

Essa adenda já tinha merecido luz verde por parte de todos os clubes que fazem parte do Grupo de Trabalho Regulamentar da Liga Portugal, FC Porto, Benfica, Sporting, Sp. Braga, V. Guimarães, Vizela, Arouca, Penafiel, Ac. Viseu e Sp. Covilhã, até por ser uma regra que já existia por exemplo na Champions.

À margem dessas votações, a manhã ficou também marcada pelo episódio de dois adeptos do FC Porto que se deslocaram à sede da Liga para entregar um fardo de palha com um laço azul em forma de prenda. “Oferta de Natal dos adeptos do FC Porto pelo excelente trabalho realizado por vossas excelências, Pedro Proença e respetivos membros da direção a da Liga de Futebol profissional. Ou não. Boa consoada. É tudo para comer. Não deixem de existir”, tinha escrito o bilhete que fazia acompanhar o fardo de palha.