Nada disto foi um jogo de futebol (a crónica de um Belenenses SAD-Benfica que não devia ter acontecido)

O cenário, no momento em que o jogo começou, foi surreal: do lado do Benfica, os habituais 11 jogadores; do lado do Belenenses SAD, nove jogadores. O alargado surto de Covid-19 que está a afetar os azuis causou 17 casos positivos já conhecidos, incluindo 14 jogadores e o treinador Filipe Cândido, mas não evitou a realização de algo que foi tudo menos um jogo de futebol.

O Belenenses SAD não pediu para adiar o jogo, o Benfica nunca quis adiar o jogo para não complicar ainda mais o complexo calendário que se avizinha e a Liga não tomou a decisão unilateral de adiar o jogo. Os azuis entraram em campo com apenas nove jogadores, sendo que dois eram guarda-redes, e com um único elemento da equipa principal: Diogo Calila, autorizado a jogar por estado infetado com Covid-19 há menos de 180 dias. No banco de suplentes, não estava nenhum treinador — Filipe Cândido e todos os adjuntos testaram positivo, o técnico dos Sub-23 está nas mesmas condições e foi Rui Pedro Soares, o presidente do Belenenses SAD, a marcar presença na linha técnica.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Belenenses SAD-Benfica, 12.ª jornada da Primeira Liga Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras Árbitro: Manuel Mota (AF Braga) Belenenses SAD: João Monteiro, Álvaro Ramalho, Diogo Calila, Rafa, Henrique Pires, Boni Trova, André Lopes, António Montez, Kau PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Otamendi, Vertonghen, Lázaro, Weigl, João Mário, Grimaldo, Rafa, Darwin, Seferovic Suplentes: Helton Leite, Gilberto, Gil Dias, Morato, Everton, Pizzi, Taarabt, Yaremchuk, Gonçalo Ramos Treinador: Jorge Jesus Golos: Kau (ag, 1′), Seferovic (14′ e 39′, gp), Weigl (27′), Darwin (32′, 34′ e 45′) Ação disciplinar:

De forma quase irónica, os acontecimentos inesperados das últimas horas antes do apito inicial acabaram por dar um significado superior à antevisão de Jorge Jesus. “É o regresso ao Campeonato português e vamos defrontar um adversário histórico. Não há jogos fáceis e aqui a história é sempre igual: o Benfica quer ganhar, o Belenenses SAD quer não perder. A equipa vem de um jogo em Barcelona em que fez uma grande exibição. Estamos muito confiantes para ganhar, que é o que nós queremos, com todo o respeito pelo adversário”, disse o treinador encarnado. Ora, não só a história não era “sempre igual” como o Belenenses SAD não se limitava a “não querer perder”. Este sábado, o Belenenses SAD só podia pensar em sobreviver.

Do lado dos encarnados, Jorge Jesus voltava a apostar em André Almeida enquanto terceiro central, deixando Morato no banco, e lançava Lázaro na ala direita. Seferovic era mesmo titular — depois do falhanço de Camp Nou e tal como o treinador havia antecipado — e fazia companhia a Darwin e Rafa no ataque, com Everton a ser suplente. Do outro lado, acabava por existir a curiosidade de um dos jogadores utilizados ser António Montez, neto de Aníbal Cavaco Silva.

⌚️1' BSAD 0-0 SLB ⚠️Há 9 anos e meio que uma equipa da ????Liga Portuguesa não iniciava um jogo da prova com tão poucos jogadores:

2011/12 UD Leiria (8) vs Feirense

2021/22 B-SAD (9) vs Benfica pic.twitter.com/nw5JyqiwWL — playmakerstats (@playmaker_PT) November 27, 2021

A primeira parte do jogo foi tudo aquilo que dela se esperava e até um pouco mais. A Lei de Murphy pairou sobre o Jamor e fez com que tudo o que podia correr mal ao Beleneneses SAD acabasse por acontecer, com Kau a abrir o marcador com um autogolo logo nos primeiros instantes (1′). Seguiu-se uma enorme defesa de Álvaro Ramalho, que evitou o golo de Seferovic (11′), mas o avançado suíço vingou-se pouco depois e aumentou mesmo a vantagem na sequência de um transição de Rafa (14′).

Álvaro Ramalho voltou a colocar-se em evidência, negando mais um golo a Seferovic com uma defesa com o pé (17′), e Darwin viu um cabeceamento certeiro ser anulado por falta ofensiva (19′). Seguiu-se o golo de Weigl, através de um grande pontapé na meia direita (28′), dois seguidos de Darwin, que cabeceou ao segundo poste (32′) e depois finalizou mais uma arrancada de Rafa (34′), e ainda uma grande penalidade convertida por Seferovic depois de Rafa tocar a bola com a mão no interior da grande área (39′). Por fim, já mesmo em cima do intervalo, Darwin completou o hat-trick depois de um grande trabalho individual (45′).

⌚️Intervalo: BSAD 0-7 SLB ????????Darwin fez o 1.º hat-trick frente a uma equipa portuguesa. ⚠️É a segunda vez que o avançado marca 3+ golos num jogo pelas águias: B-SAD e Lech Poznan. pic.twitter.com/V7fcbRZ3mv — playmakerstats (@playmaker_PT) November 27, 2021

Falar de questões táticas, técnicas ou qualitativas é para lá de injusto. O Belenenses SAD defendia com uma linha praticamente estática de cinco e só passou do meio-campo em situações esporádicas — conquistando, ainda assim, dois surpreendentes pontapés de canto. Vlachodimos era um mero espectador e o Benfica atuava por inteiro no meio-campo adversário, procurando essencialmente tirar cruzamentos para a grande área à procura de desvios e rendilhando o jogo até encontrar os inevitáveis espaços. Até ao intervalo, a equipa médica dos azuis ainda teve de entrar em campo para assistir Álvaro Ramalho e João Monteiro (que é guarda-redes e estava a atuar no meio-campo), que sofreram naturais dificuldades físicas.

No final da primeira parte, o Benfica estava a golear os nove jogadores do Belenenses SAD com sete golos e só existia uma certeza: nada do que se estava a passar no Jamor deveria estar a acontecer. Rui Pedro Soares saiu do relvado em lágrimas, sendo confortado por Rui Pedro Braz, e Jorge Jesus colocou todos os suplentes a realizar exercícios de aquecimento durante o intervalo, claramente demonstrando a intenção de renovar toda a equipa durante a segunda parte.

???????? INTERVALO | Belenenses SAD 0 – 7 Benfica Os números do episódio indescritível que o futebol português protagoniza a esta hora, no Estádio Nacional#LigaBwin #LigaPortugalBwin #BFSSLB pic.twitter.com/VSf5KTRdyA — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) November 27, 2021

