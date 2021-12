É isso mesmo que o Santander está a fazer em parceria com a Associação Sara Carreira. 21 jovens, com idades a partir dos 16 anos, vão ter acesso a bolsas de apoio socioeconómico, bolsas de mobilidade internacional e iniciativas de promoção do emprego para que possam lutar pelos seus sonhos. De acordo com Ana Isabel Melo, diretora da Associação Sara Carreira, em entrevista ao novo podcast “Mudar o Mundo” sobre iniciativas sustentáveis do Santander, o objetivo é “fazer a diferença no nosso país, através de jovens muito talentosos”. A Associação, explica a responsável, “tem dois focos principais: o primeiro, é fazer perdurar a memória da Sara no tempo, e, depois, nesta altura, estamos focados em desenvolver jovens talentosos que têm uma condição socioeconómica baixa e que precisam de ajuda para levar o seu talento avante”.

As bolsas foram atribuídas no final de setembro e, segundo Ana Isabel Melo, não se trata de “dar um valor financeiro e acabou”: “É uma bolsa à medida de cada um, que acompanha o dia a dia deles, que procura estar atenta a todas as necessidades que possam surgir”. Além disso, estes jovens vão ter acompanhamento permanente de assistentes sociais e de “padrinhos” da Associação Sara Carreira. A maioria já frequenta a Universidade em áreas, como: Medicina, Arquitetura, Direito ou Música. Ana Isabel Melo destaca também o jovem Valentim, de 12 anos, cujo sonho é ser bailarino.

Em entrevista ao podcast “Mudar o Mundo”, Ana Isabel Melo explica que a Associação Sara Carreira “tem quatro mecenas”, entre os quais o Santander. A diretora da Associação sublinha que este parceiro “tem sido impecável” porque além de “acompanhar todas as ações com os jovens” também contribuiu com “um curso de inglês e gadgets próprios para estas idades”.

Já o Santander decidiu apoiar a Associação Sara Carreira porque “os seus objetivos estão alinhados com um dos eixos principais da sua política de sustentabilidade – o Ensino e o Conhecimento -, que considera uma força impulsionadora do desenvolvimento da sociedade”. De acordo com o site do banco, o Santander “está comprometido com a sociedade e com a sua missão de ajudar as empresas e famílias a prosperar, contribuindo para o desenvolvimento e bem-estar da comunidade e para o combate às alterações climáticas”. Nesse sentido, “estabeleceu 11 objetivos de Banca Responsável que refletem o seu compromisso de contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e de garantir que desenvolve a sua atividade de maneira responsável”.

Recorde-se que a Associação Sara Carreira foi criada pela família depois da morte da jovem cantora em dezembro do ano passado na sequência de um acidente de viação. “Leva-me a viajar”, música da autoria de Sara Carreira, foi recentemente gravada por 20 músicos, numa nova versão que se tornou o hino da Associação. As receitas de “Leva-me a viajar” revertem para os 21 bolseiros da Associação.

