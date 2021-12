Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Seja pela região, perfil, castas ou ano de colheita, escolher um vinho pode ser tarefa difícil. A tentar evitar possíveis nós no cérebro, reunimos 50 referências que chegaram nos últimos meses ao mercado vindas de contextos e tempos diferentes — do alto da montanha em terras de vinho verde aos socalcos do Douro, passando ainda pela planície alentejana, nascidos em ano de pandemia ou no início do século passado. São 50 vinhos para pôr no sapatinho, embrulhar com ou sem jeito, ou até abrir à mesa em noite de consoada.