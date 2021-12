Uma explosão numa casa em Quarteira, no Algarve, provocou na madrugada desta quarta-feira quatro feridos, dois deles graves. A explosão foi causada por uma fuga de gás, confirma ao Observador fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro. Há ainda registo de dois feridos ligeiros, um deles um bombeiro.

A notícia foi inicialmente avançada pela SIC. O alerta foi dado por volta das 5h20 da madrugada. A explosão deu origem a um incêndio, que já foi entretanto extinto. As autoridades ainda estão a avaliar os estragos na habitação. Outras três habitações e sete viaturas ficaram danificadas devido à explosão.

Os feridos graves são uma mulher de 61 anos e um homem de 46. Foram os dois hospitalizados. Uma adolescente que também estava na habitação sofreu ferimentos ligeiros. O bombeiro ferido tem 48 anos e pertence à corporação de Loulé, confirma ao Observador o CDOS de Faro.

Chegaram a estar no local 17 viaturas e mais de 40 operacionais. As autoridades estão a investigar as origens do acidente.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, Telmo Pinto, disse à Lusa que em causa deverá estar uma explosão de gás no Beco das Sentinelas, perto do parque aquático Aquashow, e adiantou que esteve no local com a suas equipas, que se encontram a apoiar os trabalhos de limpeza da via, para onde foram projetados “destroços ainda grandes”.

“Houve também outras casas, além daquela onde houve a explosão, que também foram atingidas por alguns destroços, mas as equipas das diversas entidades presentes no terreno estão a avaliar a situação, que já se encontra estabilizada”, acrescentou.