O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo foi aprovado esta quinta-feira como chefe do Estado-Maior da Armada, confirma um comunicado do Conselho de Ministros. Gouveia e Melo foi responsável por colocar em prática o plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal.

Em comunicado, o Governo confirma que vai propor ao Presidente da República a exoneração do almirante António Mendes Calado do cargo de chefe do Estado-Maior da Armada e a sua substituição pelo vice-almirante (que assim será promovido a ser almirante) Henrique Gouveia e Melo.

“Foi aprovada a deliberação que propõe a Sua Excelência o Presidente da República, com parecer favorável do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, após audição do Conselho do Almirantado, a exoneração do Almirante António Maria Mendes Calado do cargo de Chefe do Estado-Maior da Armada e a nomeação do Vice-almirante Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo como Chefe do Estado-Maior da Armada, bem como a correspondente promoção ao posto de Almirante”, pode ler-se no documento.

Em entrevista ao Expresso publicada esta quarta-feira, o vice-almirante confessava que tinha por objetivo tornar-se chefe do Estado-Maior da Armada e que até já tem um projeto para a Marinha Portuguesa: torná-la “um dos catalisadores de um novo posicionamento de Portugal para o mar no século XXI”. Na mesma entrevista, Gouveia e Melo mantém em aberto a possibilidade de vir a assumir a pasta do Ministério do Mar ou até mesmo a Presidência da República quando entrar para a reserva militar.