Primeiro Ovar, depois Oliveira de Azeméis. Seguindo aquilo que tinha ficado assente após o polémico final da última Liga de basquetebol, com o clube a queixar-se de uma decisão errada no quinto e último encontro no Pavilhão João Rocha que acabou depois por valer o título ao Sporting, o FC Porto levava já duas faltas de comparência no presente Campeonato e, segundo os regulamentos, corria o risco de ser excluído da prova apesar de ter apenas uma derrota em campo no plano nacional, na Madeira frente ao CAB. No entanto, essa “ameaça” deixou de estar em cima da mesa, depois de um “cessar de guerra” entre as partes.

Num comunicado assinado por ambas as partes e emitido esta segunda-feira, a Federação de Basquetebol compromete-se a fazer várias ações no sentido de melhorar a arbitragem nacional, ao mesmo tempo que os dragões deixam de faltar aos jogos que tenham nomeação dos juízes que estavam “riscados”.

“A Federação Portuguesa de Basquetebol e o FC Porto analisaram em conjunto a situação decorrente da não comparência do FC Porto a dois dos jogos da Liga Betclic. Foi consensual a conclusão de que desta situação resultam elevados prejuízos para o prestígio da modalidade”, começou por explicar o comunicado.

“No decurso destes contactos, a Federação Portuguesa de Basquetebol manifestou o seu compromisso de intensificar as ações e projetos tendentes à melhoria contínua da qualidade da arbitragem nacional, de entre os quais se salienta: i. A divulgação pública das avaliações e classificações dos juízes; ii. A prestação de informação atempada sobre os árbitros escolhidos para pontos altos e fases decisivas da competição; iii. A dinamização do grupo de trabalho criado para análise de situações de jogo relacionadas com a arbitragem; iv. Os estudos para a implementação de meios tecnológicos necessários para a comunicação entre os elementos da equipa de arbitragem, permitindo o seu registo”, desenvolve o mesmo texto das duas partes.

“Neste sentido, o FC Porto revoga a sua decisão de não participar em jogos para os quais o Conselho de Arbitragem nomeie algum dos árbitros que lhe mereceram protesto”, conclui a missiva.