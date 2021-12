Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Prometido e cumprido: tal como já tinha anunciado no final da semana, e depois de terem sido conhecidos os árbitros nomeados para a jornada da Liga portuguesa de basquetebol, o FC Porto voltou a ter uma falta de comparência, desta feita no encontro frente à Oliveirense em Oliveira de Azeméis. Desta forma, arrisca sofrer aquela que é apenas a segunda derrota, sendo que ganhou todos os jogos que “disputou”.

“A Direção do FC Porto, na sequência da nomeação para o jogo com a Oliveirense, da próxima jornada da Liga Portuguesa de Basquetebol, de um dos árbitros envolvidos nas decisões vergonhosas que retiraram o último título nacional ao nosso clube, deliberou não comparecer ao referido encontro. Esta decisão, que não é inédita, surge na sequência da posição anunciada no passado dia 21 de junho e reiterada a 16 de outubro”, começaram por avisar os dragões num comunicado colocado no site oficial do clube.

“A Direção do FC Porto dirige um pedido de desculpa à Oliveirense, equipa que merece o maior respeito e que é alheia a esta nomeação, e reitera que o FC Porto manter-se-á em prova em todas as competições nacionais de basquetebol enquanto isso lhe for permitido”, acrescentou o mesmo texto.

A polémica, que continua, tem a ver com o árbitro Fernando Rocha, que no entender dos dragões não terá visto uma falta clara na última posse de bola do jogo 5 da última final do Campeonato frente ao Sporting e que permitiu depois que os leões conseguissem ganhar nos últimos segundos da linha de lance livre. Já na partida com a Ovarense, em Ovar, os azuis e brancos tinham assumido a mesma posição.

Desta forma, e olhando para os regulamentos, o FC Porto incorre na pena de derrota além de uma multa entre os 250 e os 5.000 euros pela falta de comparência. No entanto, à luz também do que está estipulado, uma terceira ausência poderá fazer com que a equipa de Moncho López seja excluída da competição.