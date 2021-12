Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Conceber veículos atraentes, tecnologicamente eficientes e agradáveis de utilizar, tenham eles duas ou quatro rodas, é fundamental, mas de nada serve se o seu preço os tornar menos acessíveis aos potenciais clientes. Vem isto a propósito dos veículos de duas rodas da BMW, cujas versões eléctricas alimentadas por bateria se revelam mais caras do que o construtor alemão gostaria. Daí que tenha solicitado a colaboração dos indianos.

Não é a primeira vez que a BMW se associa à TVS Motor Company, empresa indiana especializada em veículos de duas rodas, para desenvolver motos e scooters. Até aqui a colaboração limitou-se a modelos com pequenos motores a combustão, mas o próximo passo irá privilegiar os motores eléctricos alimentados a bateria.

A BMW declarou que “esta colaboração com a TVS incluirá o desenho e desenvolvimento de futuras motos e scooters, abrangendo áreas como a qualidade, cadeia de fornecedores e industrialização”. Resta saber se a solução acordada entre alemães e indianos passará pela utilização da produção na Índia para os modelos da BMW, como forma de reduzir os custos devido à mão de obra mais barata, opção similar à que a marca germânica adoptou para os seus modelos de quatro rodas, como aconteceu com o BMW iX3 na China.

As primeiras motos e scooters eléctricas da BMW, desenvolvidas com a ajuda da TVS, deverão chegar ao mercado em 2023. Um dos modelos que se espera que venha a ser comercializado deriva do protótipo BMW CE 02, uma pequena e-moto atraente equipada com um motor de apenas 15 cv, o que não a impede de atingir 90 km/h e assegurar uma autonomia de 90 km, entre recargas.