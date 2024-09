A autoridade norte-americana para a segurança rodoviária (NHTSA), a quem os construtores de automóveis são obrigados a comunicar todas as avarias e defeitos que colocam em risco os ocupantes ou o veículo, sob pena de multas pesadas, tornou público um recall do BMW i4. Envolvidos nesta chamada à oficina estão os i4 eDrive40, i4 xDrive40 e i4 M50, produzidos entre 7 de Março e 25 de Abril de 2024, de acordo com a informação avançada pelo construtor alemão.

Em causa, segundo a comunicação da NHTSA para os clientes americanos, está um defeito na longarina na zona esquerda da plataforma que pode apresentar rachas que comprometem a sua integridade, bem como a sua capacidade de absorver energia em caso de impacto. Isto expõe os ocupantes a potenciais ferimentos, uma vez que o seu espaço vital não será garantido, bem como a deformações excessivas que podem danificar o pack de baterias, levando a curto-circuitos e perdas de líquido de refrigeração das células que provoquem incêndios.

O recall da NHTSA envolve 1150 unidades do BMW i4, sendo que este modelo é exportado para todo o mundo a partir da fábrica do construtor alemão em Munique, o que significa que todas as unidades produzidas no mesmo período e com o mesmo material sofrem (potencialmente) do mesmo defeito, incluindo as comercializadas na Europa, em mercados como o português. Esta chamada às oficinas devido ao problema na construção do chassi do i4 surge pouco tempo depois de um outro recall realizado pela NHTSA, sendo esse relativo a problemas na bateria dos BMW i4 e BMW i5.

A BMW começou por informar a NHTSA que tinha identificado todos os carros destinados aos EUA e reparado a deficiência antes de os distribuir. Posteriormente, veio admitir que poderiam existir outras unidades já na posse de clientes com o mesmo defeito. A marca não divulgou como será realizada a reparação, nem o tempo em que o proprietário vai ficar sem poder aceder ao veículo, sendo que será curioso saber como é que é possível substituir rapidamente uma longarina ou qualquer parte do chassi sem afectar a sua robustez ou integridade. Lamentavelmente, não existe na Europa uma entidade que cuide dos interesses dos clientes tão bem (e tão rapidamente) como a NHTSA.