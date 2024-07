Ian Cameron é um designer britânico formado pelo Royal College of Art, que iniciou a sua carreira profissional na Pininfarina em 1975, de onde evoluiu passados seis anos para responsável pelo estilo na Iveco. Em 1992 mudou-se para a BMW e, sete anos depois, transitou dentro do mesmo grupo para a Rolls-Royce, para quem concebeu o Phantom e o Ghost, depois de ter desenhado os BMW Série 3 (E46) e Z8, além de ter participado na definição estilística da terceira geração do Range Rover.

Este Rolls-Royce Phantom foi um dos que Ian Cameron desenhou para a marca britânica, a que se juntou depois o Ghost 4 fotos

Mas desta vez a notícia não foi o mais recente veículo desenhado por Ian Cameron, mas sim o facto de um ladrão o ter visitado na sua casa da Alemanha, matando-o à facada, enquanto a sua mulher se escapava para a casa do vizinho e chamava as autoridades. O assalto teve lugar a 12 de Julho e o criminoso ainda não foi identificado ou capturado.

Cameron deixou a sua marca na BMW e Range Rover. Este é o BMW Z8 3 fotos

A polícia não revelou o motivo para o crime, nem porque o eventual roubo terá evoluído para o assassínio. Mas sabe-se que na casa, avaliada em 3 milhões de euros, Cameron possuía uma vasta colecção de veículos valiosos. Contudo, uma generosa quantidade de automóveis não é algo que se possa deslocar com facilidade, sem dar nas vistas, pelo que a investigação ainda está a tentar apurar como é que o assalto iria ser materializado, segundo os agentes germânicos.