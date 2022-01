O médio Pedro Moreira disse este domingo estar “muito feliz” por chegar aos 50 jogos com a camisola do Arouca, recém-promovido à I Liga portuguesa de futebol, agradecendo ao clube a “oportunidade” e o “carinho”.

“Agradado por fazer parte da história deste clube, esperando que venham muitos mais jogos, dando, por este grande clube, sempre tudo o que tenho. Aproveito para agradecer, também, todo o carinho com que me receberam desde o primeiro dia e por me terem dado esta oportunidade. Obrigado Futebol Clube de Arouca e obrigado Arouca”, afirmou às redes sociais do emblema.

Aos 32 anos, Pedro Moreira cumpre a terceira época nos arouquenses, contribuindo nas duas subidas de divisão consecutivas — apesar de em 2018/19 só ter feito um jogo no Campeonato de Portugal (agora Liga 3) –, depois de uma passagem esporádica pelo Hermannstadt, da Roménia.

O médio natural de Lousada fez a formação no Boavista e, em Portugal, somou passagens por clubes como FC Porto, Rio Ave, Portimonense e Gil Vicente.

A marca dos 50 jogos pelo Arouca foi atingida na última jornada, uma goleada caseira sofrida diante do Sporting de Braga, por 6-0, que manteve a formação de Armando Evangelista no 12.º lugar, com 14 pontos, à mercê dos clubes em zona de descida.