Portugal é o sexto país da União Europeia com a maior incidência a 14 dias por milhão de habitantes, segundo os dados recolhidos pela plataforma Our World in Data.

Doze países da UE, mais o Reino Unido, tinham no início do ano 2022 mais de 10 mil casos acumulados em 14 dias por milhão de habitantes. Portugal ultrapassava os 19.500 casos por milhão de habitantes e a Dinamarca tinha a incidência mais alta com mais de 36.800 casos por milhão.

Para uma incidência avaliada apenas com o total de casos da última semana (por milhão de habitantes), são oito os países da UE (mais o Reino Unido) que ultrapassam os 10.000 casos por milhão de habitantes, com a Dinamarca, Chipre e Irlanda à frente com mais de 20 mil casos por milhão.

Os 10 países com maior incidência (incluindo o Reino Unido) viram subir a média diária de casos (a sete dias) por milhão de habitantes, sobretudo nas últimas duas semanas de 2021.

Nos restantes países da UE: ou o crescimento não foi tão acentuado ou, pelo contrário, houve uma quebra no número de casos.

Tomando a incidência cumulativa como o total novos casos ao longo de 14 dias por cada 100 mil habitantes, Portugal apresentou 1.805,2 casos por 100 mil habitantes, esta segunda-feira — pela primeira vez desde o início da pandemia —, segundo os dados do Boletim Epidemiológico da Direção-Geral de Saúde. A incidência mais alta tinha sido atingida a 31 de janeiro de 2021 (1.643,81 casos por 100 mil habitantes).