Os preços subiram, em dezembro de 2021, face a igual mês do ano anterior, 2,8%, acelerando face à subida de 2,6% que tinha registado em novembro.

Segundo divulgou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatísticas (INE), a variação média nos últimos doze meses deverá ter sido de 1,3%. Esta é a que conta para, por exemplo, estimar os aumentos salariais da função pública, que serão atualizados em 0,9% em 2022, conforme decidido pelo Governo.

No último mês do ano, o índice de preços no consumidor ficou, assim, nos 2,8%. Excluindo os produtos alimentares não transformados e os produtos energéticos, a inflação ficou nos 1,8%. Os produtos energéticos terão subido, em dezembro, 11,2%, menos que os 14,1% que estavam a subir em novembro. Mas os produtos alimentares não transformados dispararam. Subiram 3,2% em dezembro, face ao aumento de 0,8% em novembro.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, que é o que serve para o Eurostat comparar os vários países europeus, terá aumentado, também, 2,8% (2,6% no mês anterior).

Os dados definitivos relativos a dezembro serão divulgados pelo INE no próximo dia 12 de janeiro.