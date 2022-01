Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Tuc Tuc para os miúdos? É melhor repensar, antes de clicar ‘continuar a encomenda’ na loja virtual dos espanhóis que declararam insolvência em abril de 2020. Muito embora continue a atualizar o feed nas redes sociais com saldos e novas promoções, a marca de roupa infantil está a falhar as entregas há praticamente dois anos.

No portaldaqueixa, as reclamações não cabem numa página. É preciso recuar a janeiro de 2020 para encontrar os primeiros sinais de irritação. “Encomenda não enviada há mais de um mês”, “encomenda incompleta e ausência de resposta”, “encomenda não recebida” e “falha no reembolso” são as queixas mais frequentes dos seguidores da marca em Portugal.

A julgar pelo teor de cada queixa, e pelo selo de “sem resolução” no cabeçalho, contam-se centenas, senão milhares, de euros em perdas acumuladas. Em maio, Andreia Mendes comprou 20 artigos por 331 euros. Seis ficaram pelo caminho, 127,38€ também. Há mais de um ano a atualizar o estado da reclamação, Sofia HC — como se identifica no portal — continua a solicitar o reembolso de 84,56€, correspondentes a uma encomenda online de 5 artigos no dia 23/03 que chegou incompleta e sem devolução do dinheiro, continua sem resposta ou resolução”.

A história repete-se vezes sem conta: “devolução do dinheiro dos artigos que entreguei nunca foi feita”, “falta de resposta”, “encomenda não entregue na totalidade”. Madalena é a protagonista do episódio mais recente. “Efetuei uma encomenda no passado dia 29 de dezembro. Não recebi qualquer tipo de confirmação de encomenda nem mesmo do pagamento. O estado de encomenda nem se altera. Já mandei emails a pedir esclarecimento e nada. Começo a achar que fui enganada”, desconfia.

Da fusão à insolvência, passando pela nova cara

No ar, o site oficial da Tuc Tuc promove saldos até -50%. O catálogo e o vídeo promocional da coleção 21-22, que encontramos logo abaixo do cabeçalho das promoções, não deixam antever uma má experiência. No Facebook, a marca fez votos de boas festas e até anunciou a ampliação do período de devoluções até o dia 15 de janeiro. Ler os comentários é recuar ao portaldaqueixa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Dos oito postos de venda espalhados pelo país, nenhum resistiu “ao primeiro confinamento”. No centro comercial Allegro em Alfragide, a loja de roupa para crianças passou as instalações à Lion of Porches. Mais a norte, no Centro Comercial Nova Arcada, em Braga, a antiga Tuc Tuc é um café e no Vasco da Gama, na capital, uma loja de malas Cavalinho. Amoreiras, Colombo, Norte Shopping, El Corte Inglês de Gaia e o Centro Comercial de Guimarães também deram nova vida aos espaços que a espanhola encerrou por cá.

Estávamos precisamente em abril desse ano, quando a modaes.es noticiou os primeiros efeitos da disseminação do SARS-CoV-2 na indústria têxtil do país. Há 25 anos no mercado e há três nas mãos da Endurance Partners, a Tuc Tuc abriu o processo de insolvência, alegando uma situação de tesouraria “muito difícil”, agravada pela interrupção da atividade.

Presente em 45 países, entre eles Portugal, França, Itália e Reino Unido, a marca chegou a ser fundida com a cadeia de marca infantil Canada House do mesmo grupo. As semelhanças gráficas das lojas virtuais, não deixam margem para dúvidas. “Envio gratuito a partir de 50€ ” pode ler-se, de resto, no cabeçalho do site oficial de ambas. Embora nenhuma das duas tenha respondido aos pedidos de esclarecimento do Observador, a notícia da aquisição da Tuc Tuc pelos catalães especializados em produtos para animais da Nath, parece ilibar a Canada House de quaisquer responsabilidades.

Não há queixas na DECO

Apesar de se multiplicarem nas redes sociais e no portaldaqueixa, “as reclamações não chegaram à Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO)”, confirma o gabinete de comunicação. “Não havendo qualquer queixa formal, não há intervenção possível”, recorda Graça Cabral.

Especialista na mediação extra-judicial da resolução de conflitos de consumo, a DECO pode entrar em ação em qualquer altura. O primeiro passo será sempre dirigir um e-mail ou uma carta registada à empresa ou entidade que não cumpriu o acordado, descrevendo a situação e anexando comprovativos, data da encomenda, referências e outros elementos relevantes. Depois, basta solicitar a intervenção da Defesa do Consumidor. Sócios não pagam. Aos restantes é cobrada uma taxa de 15 euros por todo o processo.

“Quanto mais queixas tivermos, mais pressão podemos fazer junto às empresas para resolver estas questões. Dez não são mil”, lembra a DECO.