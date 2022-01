A humidade é algo comum durante o inverno mas, além de inestético, é muito prejudicial à saúde. Tânia Martins, arquiteta de profissão, criadora da empresa e da página de Instagram Homestories, explicou-nos o porquê: “Infelizmente, a construção que se faz em Portugal é bastante fraca no que toca a isolamento”. No entanto, existem pequenos truques que pode fazer em casa para eliminar este problema.

Qual o tipo de humidade que tem em casa?

A primeira coisa a fazer é identificar o tipo de humidade que tem em casa. Um dos tipos de humidade possíveis é a humidade por infiltração. Esta ocorre quando as paredes têm contacto direto com terras e existe uma passagem lateral das águas subterrâneas para as paredes da casa — daí ser mais comum em caves, garagens e adegas.

Este tipo de infiltrações acarreta danos nas paredes, instalações elétricas, etc, e, neste caso, deve avançar para uma impermeabilização interna feita por profissionais.

O segundo tipo de humidade que pode surgir é a humidade por capilaridade. As paredes dos edifícios têm uma grande capacidade de absorção da água subterrânea, que se infiltra nelas como se fosse uma esponja. Dependendo da porosidade e permeabilidade da estrutura construída e do local onde se encontra, pode absorver mais ou menos água.

Os materiais em contato com a água subterrânea deixam subir humidade pelas paredes, podendo atingir um metro e meio de altura. Pode identificar este tipo de humidade facilmente: quando a humidade se encontra na parte inferior das paredes, junto ao chão, salitre e bolor nas paredes e revestimentos e tinta a “saltar” da parede.

Este tipo de humidade pode colocar em causa as fundações das paredes e tornar a estrutura instável e criar danos na estrutura elétrica. A dificuldade em aquecer a casa deverá ter impacto também no consumo de eletricidade. Neste caso, um profissional deve avaliar a estrutura e determinar que tipo de tratamentos e remodelações podem ser feitas para travar o problema.

O tipo de humidade mais comum nas casas portuguesas é a humidade por condensação. Devido ao fraco isolamento na construção das casas, combinado com as atividades diárias tais como, tomar banho, cozinhar, lavar e secar roupa, etc, faz com que a humidade no interior da casa se deposite nos locais mais frios.

É fácil identificar a humidade por condensação através de água nos vidros das janelas. O excesso de humidade também se faz notar nas paredes dos locais menos arejados e isolados, começando a aparecer as temíveis marcas de bolor que, além de inestéticas, podem provocar graves danos à nossa saúde.

Os bolores causados pela humidade libertam esporos, responsáveis por problemas nas vias respiratórias, como a asma, sinusite e alergias. Além disso, o excesso de humidade dentro de casa também a torna difícil de aquecer, aumentando a conta da eletricidade, criando ainda maus cheiros e odores, como o cheiro a mofo.

Truques simples para remover a humidade por condensação

A humidade por condensação é tão comum que já todos tivemos que lidar com ela, mas nem sempre é fácil, e não devemos deixar o problema aumentar, sob risco de danos na nossa saúde e também na nossa casa — seja nas roupas, no mobiliário ou nas paredes.

Tânia Martins, arquiteta e fundadora do projeto Homestories, partilhou com o Observador algumas dicas simples, que pode seguir para evitar este problema.

“A primeira dica é a mais importante”, começa por explicar Tânia. “Pode parecer contraproducente por causa do frio do inverno, mas é muito importante arejar a casa”. Aproveite as horas de sol e calor para abrir as janelas e arejar a casa, para eliminar a humidade do ar.

Não se esqueça de utilizar outros sistemas de extração de ar. Sempre que tomar banho, ligue a ventax da casa de banho, e quando terminar, deixe o equipamento ligada com a porta da casa de banho fechada, para que a humidade não se alastre a outras divisões da casa. Use sempre também o exaustor quando cozinhar.

No entanto, nem todos os locais da casa conseguem ser arejados desta forma. É natural que a humidade se concentre em locais escuros e pouco ventilados, como casas de banho sem janelas, despensas e armários. Para estes locais, Tânia sugere um produto que, além de eficaz, é fácil de usar: o desumidificador UHU. Esta caixa contém dois “ímanes” que atraem a humidade, ficando a água no depósito inferior da caixa. Coloque-o num local onde sinta que a casa está mais húmida, como a casa de banho ou o roupeiro. Os absorventes duram cerca de 2 a 3 meses, consoante o nível de humidade, tornando esta uma opção económica. Quando os absorventes perderem as suas qualidades, não é necessário comprar um novo desumidificador, a caixa é reutilizável, bastando colocar uma recarga de absorventes. Para espaços mais pequenos, existe também uma versão mais pequena deste produto e, se preferir, absorventes com aroma a lavanda — perfeito para roupeiros e espaços de arrumos.

Ainda assim, durante as alturas mais frias e chuvosas, é possível que apareçam os temidos “pontos negros” nas paredes, nos cantos, e junto aos rodapés e juntas dos azulejos. Neste caso, é importante proceder à sua remoção imediata, uma vez que são prejudiciais à saúde da sua família.

Para esta tarefa, Tânia encontrou uma solução simples: o removedor de bolores e fungos da UHU. A sua utilização é simples, mas requer alguns cuidados: abrir as janelas e portas para garantir que o local está arejado, e colocar luvas para proteger as mãos e roupas, uma vez que o produto contém cloro.

Depois, basta libertar o gatilho de segurança (que impede que as crianças acidentalmente toquem no produto) e pulverizar a zona afetada. De seguida, aguarde 10 minutos para que a espuma ativa produza o efeito desejado. No final, basta passar com um pano para remover a espuma — Tânia recomenda a utilização de um pano branco, para garantir que as paredes não ficam manchadas — e todos os vestígios de bolor estão removidos.

Este produto pode ser utilizado em interiores, mas também em exteriores, em zonas como varandas e canteiros propensos ao aparecimento de, por exemplo, musgo.

Uma última dica para controlar a humidade em casa é ter plantas pela casa – estas ajudam a reduzir a humidade no ar, são decorativas e dão um ar caloroso e aconchegante à sua casa. Com estas dicas, não há razão para não passar um inverno mais quente e saudável.