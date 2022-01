Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Todos os arguidos do caso de Tancos foram absolvidos do crime de associação criminosa pelo tribunal de Santarém, anunciou esta sexta-feira o coletivo de juízes que julgou o caso do assalto aos paióis militares de Tancos, cujo acórdão está a ser lido esta manhã no tribunal ribatejano.

Os 23 arguidos no caso, incluindo o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes, o ex-diretor da Polícia Judiciária Militar Luís Vieira, o investigador da PJM Vasco Brazão e o alegado cabecilha do assalto, João Paulino, estão a conhecer , mais de quatro anos depois do assalto que chocou o país, a decisão do coletivo liderado pelo juiz Nelson Barra.

A sessão, inicialmente agendada para as 10h, começou com quase uma hora de atraso e perante uma sala de audiências repleta — e com transmissão simultânea para uma sala adjacente.