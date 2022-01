O presidente da Iniciativa Liberal (IL) considerou esta terça-feira que o governo deveria ter pensado “mais cedo” numa solução para as pessoas confinadas poderem votar e não estar agora a tentar “‘sacudir a água do capote'”.

Agora, basicamente, o que vemos é um governo a tentar ‘sacudir a água do capote’ e à espera de um parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) que ninguém sabe muito bem se vai abrir suficientes portas e, no dia das eleições, vamos ter entre 250 a 400 mil pessoas confinadas sem possibilidade de exercer o seu direito de voto, que é um dos pilares básicos do Estado de Direito, afirmou João Cotrim Figueiredo.