Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pode estar para breve o regresso de Christian Eriksen aos relvados e logo na Premier League, onde já alinhou pelo Tottenham entre 2013 e 2019, depois da malfadada paragem cardíaca a 12 de junho no jogo do Euro 2020 que opôs a sua Dinamarca à Finlândia. As imagens e a situação correram o mundo, marcaram a competição, o futebol internacional e toda a gente que, ou esteve no estádio naquela tarde, ou viu pela televisão. Em direto ou em qualquer telejornal.

Segundo Guardian e do The Athletic, o Brentford estará interessado no jogador de 29 anos, atualmente sem clube depois de rescindir com o Inter, onde foi campeão italiano, por não poder jogar na Serie A com um desfibrilhador interno.

Segundo as referidas publicações, a equipa londrina vai oferecer um contrato de seis meses, com hipóteses de este ser estendido durante um maior período de tempo. Apesar de não existirem decisões tomadas, o Brentford é um candidato que faz sentido, visto ter uma grande presença dinamarquesa: além de oito jogadores, existe também o técnico Thomas Frank, que na época passada conseguiu deixar os bees no 14.º posto da Premier League. Além disso, Frank trabalhou com Eriksen nas camadas jovens dinamarquesas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“O meu objetivo é jogar o Campeonato do Mundo no Qatar. Quero jogar. É essa a minha vontade. É uma meta, um sonho. Se vou ou não ser um dos convocados, isso é outra coisa, mas o meu sonho é voltar. E é claro que sinto que posso voltar porque não me sinto em nada diferente. Fisicamente estou em grande forma e por isso tenho esse objetivo, apesar de faltar muito. Até lá, quero apenas jogar futebol e poder provar que voltei ao mesmo nível”, admitiu Christian Eriksen recentemente sobre a sua presença numa equipa que conseguiu chegar às meias-finais no Euro 2020.

Mais tarde, o seu agente Martin Schoots referiu que um regressar ao futebol inglês seria como “voltar a casa” para o atleta que tem treinado nas instalações do Odense, clube pelo qual jogou entre 2005 e 2008, antes de representar o Ajax, onde deu o pulo para o futebol inglês e para o Tottenham.