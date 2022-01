Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Qualquer despedida tem sempre um lado mais emotivo que nem os menos emotivos conseguem evitar, seja em forma de lágrimas, seja naqueles olhos mais avermelhados, seja nos movimentos a disfarçar aquilo que se torna indisfarçável. No entanto, e durante a manhã em que se despediu de todos os elementos do Inter, o que sobrava na expressão de Christian Eriksen era o sorriso e aquela cara de dever cumprido. O médio está bem com a vida. O médio ganhou uma espécie de segunda vida. E, não podendo ser opção para o conjunto de Milão devido à proibição da Serie A que as equipas utilizem jogadores com um desfibrilhador, a rescisão por mútuo acordo acabou por ser um final antecipado para uma história que ficará muito para além disso.

O dinamarquês que sofreu uma paragem cardíaca no primeiro encontro da fase de grupos do Campeonato da Europa, frente à Finlândia, começou por fazer umas caminhadas pela praia, passou depois para as corridas a solo e passou a treinar nas instalações do Odense, onde fez parte da formação, no início do mês. Eriksen não tem dúvidas: quer voltar. E quer voltar “a sério”. “O Christian realizou todos os exames e controlos antes do Natal e os resultados foram tão bons que esperamos que comece a treinar com o plantel em janeiro. Itália é um dos poucos países que tem aquela regulamentação mas noutros países é diferente. Ele quer seguir em frente porque é muito ambicioso”, explicou o agente do jogador, Martin Schoots, ao Telegraaf.

A ambição do médio é grande, os clubes com ambição interessados também. E, depois de se ter falado da possibilidade de voltar ao Ajax, onde completou a formação e deu o “salto”, as portas de Premier League estão a abrir-se de novo para o internacional e com outro antigo clube, o Tottenham, entre as possibilidades. Sem comentar nenhum destes cenários, Eriksen falou pela primeira vez do momento em que teve a paragem cardíaca durante o Europeu e sobre aquilo que, com a devida distância, sentiu naquele momento em campo.

“Foi incrível como tantas pessoas sentiram a necessidade de me escreverem ou de me enviarem flores. Foi algo que teve impacto em muitas pessoas e sentiram a necessidade de amparar-me, a mim e à minha família. Isso deixa-me muito feliz. No hospital, diziam-me que estava cada vez mais a receber flores. Era estranho, não estava à espera que me enviassem flores porque morri por cinco minutos. Foi extraordinário mas muito bom da parte de todos e uma grande ajuda para mim ter recebido todo aquele suporte”, comentou em entrevista à DR1 a propósito das manifestações que foi recebendo nos primeiros dias após a recuperação.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“As pessoas ainda me escrevem. Agradeci às pessoas com quem me encontrei pessoalmente. Agradeci pessoalmente aos médicos, aos meus companheiros de equipa e às famílias deles. Mesmo aos fãs que enviaram milhares de cartas, emails e flores ou até mesmo a quem me cumprimenta e fala comigo nas ruas, tanto em Itália como na Dinamarca. Agradeço a todos eles porque foi algo que me chegou um pouco de todo o mundo e ajudou-me imenso a ultrapassar tudo isto”, acrescentou Christian Eriksen, que deixou ainda uma última mensagem em relação à grande ambição que acalenta para o ano que agora começou.

“O meu objetivo é jogar o Campeonato do Mundo no Qatar. Quero jogar. É essa a minha vontade. É uma meta, um sonho. Se vou ou não ser um dos convocados, isso é outra coisa, mas o meu sonho é voltar. E é claro que sinto que posso voltar porque não me sinto em nada diferente. Fisicamente estou em grande forma e por isso tenho esse objetivo, apesar de faltar muito. Até lá, quero apenas jogar futebol e poder provar que voltei ao mesmo nível”, revelou o jogador da seleção que chegou às meias-finais do último Europeu.