Não foi a Mão de Deus a fazer o milagre. Foi o pé de Vlachodimos (a crónica do Arouca-Benfica)

As contas, embora cruéis, eram bastante simples. O Benfica entrava para esta jornada a seis pontos do segundo lugar e a nove do primeiro, ou seja, com um fosso para a liderança que nunca foi ultrapassado na história do futebol português. Uma escorregadela em Arouca, associada às eventuais vitórias de Sporting e FC Porto no fim de semana, significava o óbvio: o fim de qualquer margem de erro, a transformação do fosso numa autêntica parede e o adeus definitivo às contas do título.

Com isso tudo em mente, os encarnados entravam em campo esta sexta-feira depois do empate da semana passada contra o Moreirense, na Luz, onde o golo de Darwin só foi suficiente para responder ao autogolo de Gilberto mas a gritante ineficácia da equipa abriu a porta a assobios, críticas e pura descrença. Frente ao Arouca, a grande preocupação era a de que o jogo seguisse o rumo dos dois anteriores: com o P. Ferreira e o Moreirense, embora tenha derrotado os pacenses, o Benfica enfrentou um bloco baixo, um conjunto condensado, com as linhas muito juntas e a procurar ter superioridade numérica no corredor central e forçar a lateralização dos lances. A tudo isso, juntaram-se dezenas de cruzamentos infrutíferos, uma ausência preocupante de remates de fora de área e uma ansiedade crescente que culminou na perda de dois pontos.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Arouca-Benfica, 0-2 19.ª jornada da Primeira Liga Estádio Municipal de Arouca, em Arouca Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve) Arouca: Victor Braga, Thales Oleques, Abdoulaye, Basso, Quaresma, David Simão (Eugeni Valderrama, 65′), Kouassi, Bukia, Leandro Silva (Pedro Moreira, 52′), Arsénio (Pité, 87′), Adílio (Antony, 52′) PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Zubas, Brunão, Tiago Esgaio, Altman, Dasa Treinador: Armando Evangelista Benfica: Vlachodimos, Lázaro, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Paulo Bernardo (Taarabt, 75′), João Mário, Weigl, Rafa (Diogo Gonçalves, 69′), Yaremchuk (Everton, 45′), Darwin (Gonçalo Ramos, 75′) Suplentes não utilizados: Helton Leite, Gilberto, André Almeida, Morato, Pizzi Treinador: Nélson Veríssimo Golos: Darwin (gp, 32′), Gonçalo Ramos (90+2′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Grimaldo (44′), a Adílio (46′), a Pedro Moreira (56′), a Quaresma (90+1′), a Abdoulaye (90+4′), a Kouassi (90+5′)

“Temos consciência de que os resultados não foram ao encontro das expectativas mas há situações que correram bem. Há outras a melhorar. A equipa vinha de uma forma de jogar, com um posicionamento diferente daquele que estamos a pedir agora. É óbvio que vamos mudando algumas coisas com o Campeonato a decorrer, o que nem sempre é fácil. Estamos conscientes de que há coisas a melhorar no processo defensivo e ofensivo (…) Em relação ao nosso último jogo, há situações no nosso processo ofensivo em que sentimos que há necessidade de corrigir e essa análise já foi feita com os jogadores. Os jogadores têm sido inexcedíveis, a equipa está a dar uma resposta muito boa. Temos de acreditar que o caminho é o correto”, explicou Nélson Veríssimo na antevisão da visita ao Arouca.

O treinador encarnado deixava Seferovic de fora dos convocados — alegadamente, devido a uma lesão, ainda que a ausência do avançado levante dúvidas sobre a sua continuidade na Luz para lá do atual mês de janeiro. Everton voltava às opções depois de ter estado infetado com o novo coronavírus mas não entrava diretamente no onze, com Paulo Bernardo a manter a titularidade. Vertonghen recuperava o lugar ao lado de Otamendi, com Morato a começar no banco, Yaremchuk aparecia ao lado de Darwin e Lázaro era a grande surpresa, ao surgir no onze na direita da defesa em detrimento de Gilberto, que era suplente. Do lado do Arouca, o destaque ficava reservado a David Simão, reforço da equipa de Armando Evangelista que se estreava desde logo a titular.

???????? 17' | Arouca 0-0 Benfica Darwin fez os 3 primeiros remates do jogo, com um total de 1,2 xG#LigaBwin #LigaPortugalBwin #FCASLB pic.twitter.com/4x7xalsNKH — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) January 21, 2022

Os primeiros instantes permitiram desde logo perceber que, de forma natural, seria o Benfica a assumir o controlo da partida. Os encarnados tinham a quase totalidade da posse de bola e jogavam praticamente por inteiro no meio-campo adversário, onde o Arouca defendia com uma linha de cinco e ainda contava com o apoio de Kouassi à zona mais recuada. A equipa de Nélson Veríssimo tinha mais espaço do que aquilo que tinha acontecido contra o P. Ferreira ou o Moreirense, procurando alguma profundidade com passes verticais e a mobilidade de João Mário, mas depressa voltou a entrar na infrutífera lógica de recorrer aos corredores quando a faixa central estava demasiado obstruída.

Aí, Lázaro ia realizando uma boa exibição, sendo um dos principais desequilibradores encarnados com a velocidade que imprimia quando subia e as dificuldades que causava a Quaresma. O Benfica criou a primeira grande oportunidade do jogo com um passe vertical de Yaremchuk a desmarcar Rafa, que viu Victor Braga defender para a recarga de Darwin e o remate do uruguaio ser travado por Quaresma quase em cima da linha de golo (9′), mas a jogada foi um autêntico oásis no deserto: até à meia-hora, altura em que conseguiu chegar à vantagem, a equipa de Nélson Veríssimo não voltou a criar perigo. A posse de bola infértil arrastava-se ao longo do avançar dos minutos, o Benfica não tinha um rasgo de criatividade e limitava-se a repetir movimentos e ideias previsíveis que não tinham qualquer consequência.

⌚️33' FCA 0-1 SLB ????????Darwin Núñez atinge pela primeira vez na carreira 20 golos numa temporada. O avançado uruguaio já marcou 15 golos na ????Liga bwin 2021/22, o melhor marcador da prova, tem uma média de 0,93 golos/jogo pic.twitter.com/fEjL44rXlo — playmakerstats (@playmaker_PT) January 21, 2022

À chegada à meia-hora, porém, Darwin fez a diferença. O avançado uruguaio arrancou na esquerda e partiu para a jogada individual e acabou por ser carregado em falta por Basso já no interior da grande área, convertendo depois a grande penalidade (32′). Darwin chegou aos 20 golos esta temporada, algo que nunca tinha alcançado na ainda curta carreira, e o Arouca reagiu à desvantagem, aproveitando uma espécie de descontração do Benfica para alongar a equipa e espaçar os setores. No melhor momento dessa réplica, quando Leandro Silva tirou um passe vertical perfeito a estimular a desmarcação de Arsénio, o avançado sofreu falta de Vlachodimos e a equipa de Armando Evangelista teve uma oportunidade de ouro para empatar ainda antes do intervalo. Na conversão, contudo, Basso bate para o centro da baliza e o guarda-redes encarnado defendeu o penálti com os pés, redimindo-se da falta que ele próprio havia cometido (41′).

Na ida para o intervalo, o Benfica estava a ganhar pela margem mínima mas tinha voltado a realizar uma primeira parte muito abaixo do exigido, com uma única oportunidade de golo para lá da grande penalidade e com as já recorrentes dificuldades para desequilibrar e ser imprevisível. E só podia agradecer a Vlachodimos pela intervenção atenta que evitou o empate.

???????? INTERVALO | Arouca 0 – 1 Benfica ???? Darwin ???????? no epicentro: conquistou penálti, concretizou-o e já perdeu 2 flagrantes

???? Basso ???????? algo “baço”: cometeu um penálti e desperdiçou o outro, travado por Odysseas ????????#LigaBwin #LigaPortugalBwin #FCASLB pic.twitter.com/rxOED40f7X — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) January 21, 2022

