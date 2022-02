Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Que a inspiração não se esgote no final dos 28 dias, até porque as ideias chegam às quatro dezenas. Para usar dia a dia, para planear as próximas semanas, para estimar durante os meses por diante. Mais ou menos clássicos, quase sempre essenciais, a galeria de imprescindíveis de inverno encontra-se com novidades mais sazonais ou com predicados intemporais — não faltam básicos acessíveis para trazer na carteira ou pequenos mimos para incluir numa lista de desejos sempre à mão. Gel, creme ou loção? Basta escolher as ferramenta certas enquanto o frio permanece em cena e a primavera ainda demora.

Entramos em fevereiro com uma data redonda. A famosa fórmula inspirada nos pescadores noruegueses celebra 50 anos — foi em em 1972 que nos chegou pela primeira vez o creme de mãos Neutrogena, que vem sendo melhorado até hoje. Se os dedos agradecem, os lábios não escapam à reparação com outras soluções, e há combinações que merecem atenção.

A parelha sérum+ foundation ganha terreno, ou melhor, pele; a paletas de tons é cada vez mais abrangente, e há objetos de desejo a voar — como as sombras húmidas Victoria Beckham, ou a edição limitada New Look da Dior, com o icónico baton a ganhar nova roupagem (para seguir o mote “aperfeiçoar a compleição, enaltecer os lábios e vestir os olhos”); ou ainda a renovada coleção N°1 da Chanel, a partir do anti-oxidante extrato de camélia vermelha (com embalagens prontas para voltar a encher, feitas de materiais reciclados).

Vegan e 98% de origem natural, a nova gama Vinotherapist da Caudalie vai dar luta à pele seca; o novo cuidado da Apivita concebido com uma tecnologia patenteada de libertação controlada de geleia real, faz pontaria aos sinais globais de envelhecimento; a Uriage apresenta o novo Xémose PSO, um cuidado apaziguante contra a psoríase; e os novos solares Avéne chegam já a 15 de fevereiro para proteger do sol o ano inteiro.