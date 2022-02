Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os preços das casas em Portugal subiram a um ritmo de 12,2% no terceiro trimestre, quase o dobro do ritmo de valorização do trimestre anterior, com os preços em Lisboa a voltarem às subidas acentuadas – tiveram uma “aceleração significativa”, assinala o Instituto Nacional de Estatística (INE). Os preços na habitação na capital portuguesa, que já tinham recuperado ligeiramente no trimestre anterior depois da descida do início do ano, dispararam 12,8% no terceiro trimestre, para um novo máximo histórico.

De acordo com as Estatísticas de Preços da Habitação ao nível local, divulgadas pelo INE esta terça-feira, no terceiro trimestre de 2021 o preço mediano das casas em Portugal subiu 12,2%, quando no trimestre antecedente a subida tinha sido de 6,8%. Esta aceleração, diz o INE, verificou-se em 20 das 25 sub-regiões em que o INE divide o País (o chamado NUTS III), “incluindo em 2 das 4 sub-regiões com preços medianos da habitação superiores ao do País: Algarve (+10,1 p.p.) e Área Metropolitana de Lisboa (+0,8 p.p.)

Na zona de Lisboa, a aceleração dos preços verificou-se em quase todos os concelhos. O INE nota que a “variação homóloga dos preços aumentou em 8 dos 11 municípios com mais de 100 mil habitantes da Área Metropolitana de Lisboa, tendo a aceleração sido superior à verificada a nível nacional (+5,4 p.p.) em Lisboa (+11,4 p.p.) e Amadora (+6,0 p.p.)”.

Como recorda o instituto de estatística, “Lisboa tinha sido o único município com mais de 100 mil habitantes a registar uma taxa de variação homóloga negativa no 1º trimestre de 2021 (-7,9%), no 2º trimestre esta taxa aumentou para +1,4%”. Neste trimestre que foi de julho a setembro de 2021, voltou-se às subidas acentuadas: 12,8%, acima da variação do país (+12,2%)”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O que é que esta variação significa, na prática? Significa que no 3º trimestre de 2021, o preço mediano das casas (alojamentos familiares) em Lisboa foi 3.592 euros por metro quadrado. Este é um valor superior ao do 1º trimestre de 2020 (3.536 euros/m2), que na altura foi o mais elevado desde o início da série. Ou seja, os preços em Lisboa subiram a um novo máximo histórico.

Já na Área Metropolitana do Porto, os dados mostram um cenário diferente: apenas os municípios de Santa Maria da Feira e Gondomar tiveram um aumento da taxa de variação homóloga – 3,6 pontos percentuais e 0,7 pontos percentuais, respetivamente – ambas inferiores ao aumento nacional, diz o INE.