Imobiliário. Bruxelas vê sobrevalorização, mas há uma "bolha" nos preços das casas?

Portugal é o único país europeu onde os preços das casas subiram mais de 6%, em todos os anos desde 2016, de forma consecutiva, apontou a Comissão Europeia num relatório de finais de novembro. No mesmo relatório, e à luz desses aumentos, Bruxelas colocou o país no grupo daqueles onde vê “sinais de potencial sobrevalorização” dos preços das casas. Porém, os especialistas – ligados ao setor mas, também, os economistas – continuam a descartar um cenário de “bolha” no imobiliário em Portugal, embora reconheçam que, cada vez menos, a família portuguesa média irá conseguir aceder aos centros das principais cidades.

Além da fasquia do aumento de 6% (real, ou seja, excluindo a inflação) para identificar uma “possível sobrevalorização”, Bruxelas também incluiu Portugal no grupo de 11 países onde é preciso mais de 10 anos de rendimentos médios do trabalho para comprar uma casa de 100 metros quadrados. A Comissão Europeia reconhece que está a haver menos crédito bancário na origem destas valorizações e nota que as limitações do lado da oferta “mitigam os riscos de ajustamentos negativos significativos”, ou seja, correções súbitas – porém, “as preocupações económicas mantêm-se”.

Há razões para estas “preocupações económicas”? Existem, mesmo, riscos de “sobrevalorização” dos preços? Para Paulo Caiado, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP), este relatório de Bruxelas parte de “informação que surge descontextualizada e pouco representativa da realidade do mercado imobiliário no seu todo”. “Não me parece que os preços em Peniche ou em Boliqueime estejam sobrevalorizados”, afirma Paulo Caiado.

“Todos percebemos que existe meia dúzia de nichos geográficos que têm tido uma pressão de procura que fez subir muito os preços – centro de Lisboa, Cascais, Comporta, Porto, alguns sítios no Algarve, etc. – mas Portugal é muito mais do que isto”, acrescenta o responsável, acrescentando que “esta pressão de preços ocorre em nichos, não é um tema nacional. Há um centralismo exacerbado quando estas notícias são dadas como sendo transversais ao nosso país – sabemos o que subiram os preços no Chiado, em Lisboa, ou na Foz, no Porto, mas se for a Sobral do Monte Agraço, ou a Arruda dos Vinhos, os preços subiram mas não me atreveria a dizer que estão sobrevalorizados”, diz, ao Observador.

“Não vemos uma bolha a formar-se em Portugal”, diz suíço UBS

Olhar para o que está a acontecer noutros países ajuda a enquadrar os alertas de Bruxelas. O banco suíço UBS dedica-se anualmente a procurar sinais de “bolhas” imobiliárias, locais onde se detetam “padrões de excesso de preços” como um desfasamento entre os preços das casas e os rendimentos das famílias ou, também, a comparação com a evolução dos preços no arrendamento. São levados em conta, ainda, sinais de “desequilíbrios na economia real, tais como um aumento excessivo do crédito ou da atividade de construção”.

Na edição de 2021 do UBS Global Real Estate Bubble Index, Frankfurt, Toronto e Hong Kong são as metrópoles mundiais onde os excessos se tornaram mais evidentes. Por outro lado, cidades como Madrid, Milão e Varsóvia aparecem no fundo da tabela, com preços que o UBS considera “adequados”. O único mercado que aparece como sub-avaliado é o Dubai, à luz da metodologia utilizada pelo banco suíço.

Por ser um mercado comparativamente pequeno, Lisboa não está incluída neste trabalho mas o analista Thomas Veraguth, do UBS, analisou o caso português a pedido do Observador e afastou a ideia de que se tenha formado um “bolha”. “Não vejo uma bolha a formar-se em Portugal – tem havido alguns anos de aumentos nos preços mas isso é um fenómeno de catch up (recuperação do terreno perdido) associado ao facto de ter havido uma recessão profunda” em 2011-2014, afirma o especialista.