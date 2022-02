A Microsoft intercetou 35,7 mil milhões de e-mails de phishing com o Microsoft Defender para Office 365 e bloqueou mais de 25,6 mil milhões de ataques de autenticação de força bruta do AAD, foi esta quinta-feira divulgado.

“Embora as ameaças tenham aumentado rapidamente nos últimos dois anos, houve baixa adoção de autenticação forte de identidade, como autenticação multifator (MFA) e soluções sem palavra-passe”, alerta a Microsoft num comunicado divulgado esta quinta-feira.

De acordo com o relatório trimestral sobre ameaças cibernéticas, 78% dos utilizadores da solução de cloud de identidade da Microsoft, o Azure Active Directory (AAD), não tinham implementado uma forte proteção na autenticação da entidade, contra apenas 22% que o fizeram.

Os dados da Microsoft, datados de dezembro do ano passado, revelam, assim, que a gigante informática intercetou 35,7 mil milhões de e-mails de phishing com o Microsoft Defender para Office 365 e bloqueou mais de 25,6 mil milhões de ataques de autenticação de força bruta do AAD.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Microsoft destaca que “as ameaças online estão a aumentar em volume, velocidade e sofisticação” e “da IoT à atividade do estado-nação, novas táticas de ‘ransomware’ a ‘insights’ sobre a economia do cibercrime”, anunciando o lançamento do Cyber Signals, um relatório de análise das tendências e orientação prática para fortalecer a primeira linha de defesa digital.

“Esperamos que este seja um recurso valioso para os diretores de segurança da informação, diretores de informação, diretores de privacidade e para as suas equipas, à medida que continuam a desenvolver tecnologias, políticas e processos perante o cenário de ameaças em constante mudança”, diz Manuel Dias, National Technology Officer (NTO) da Microsoft Portugal, citado no comunicado.

O Cyber Signals irá reunir insights das equipas de investigação e segurança da Microsoft, incluindo análise a 24 mil milhões de sinais de segurança combinados com inteligência, monitorizados em mais de 40 grupos de estados-nação e mais de 140 grupos de ameaças.